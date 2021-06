La maturità, la tragedia in Val Grande e il portabandiera Morlacchi nel Podcast del 16 giugno

Le principali notizie di mercoledì 16 giugno

È stato ritrovato in un canalone della Val Grande il corpo di Enrico Ferrazzi, il 65enne di Cardano al Campo, disperso dalla serata di sabato. E’ stato avvistato dalle squadre di terra impegnate nelle ricerche fra Pogallo e Pian di Boit, proprio lungo il percorso che l’escursionista aveva annunciato di voler percorrere per raggiungere un gruppo di amici. Si sono cosi concluse tragicamente le ricerche che hanno impegnato per giorni decine di volontari alla ricerca dell’uomo,

Un candidato per volta, un solo testimone all’orale, un’ora di colloquio. Sono così, quest’anno gli esami di maturità appena cominciati. Una formula ancora ristretta per le norme anticovid, ma comunque in presenza. Compagni di classe, amici e parenti attendono fuori dalla scuola, mentre sono cinque i candidati che ogni commissione interroga al giorno: la conclusione degli esami di maturità 2021 è prevista per fine giugno

C’è chi si è portato lo spumante da stappare alla fine, chi con lo spumante ha fatto la doccia, chi invece festeggerà con una giornata al lago e con la partita italia svizzera: da Luino a Saronno ai giovani maturati non è mancata la voglia di festeggiare. Per tutti un momento di liberazione dopo un anno scolastico difficile, concluso con un colloquio in presenza. “Era strano ma i professori ci hanno messo a nostro agio” è il commento unanime dei giovani studenti varesini

Un atleta del Varesotto sarà portabandiera ai Giochi di Tokyo. L’onore toccherà a Federico Morlacchi, nuotatore 28enne di Luino: sarà lui infatti, insieme alla veneta Bebe Vio, ad aprire la sfilata degli azzurri nella cerimonia di apertura delle prossime Paralimpiadi.

Una scelta meritatissima per Morlacchi: lo sportivo tesserato per la PolHa Varese è infatti una leggenda per il nuoto paralimpico italiano, visto che in carriera ha vinto ben sette medaglie olimpiche (tra cui un oro a Rio nei 200 misti) alle quali si aggiungono le sei conquistate ai mondiali e le 14 ottenute agli europei.

Tutto pronto al palasport di Masnago per accogliere Adriano Vertemati. Il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese sarà presentato giovedì mattina alle 11,30 e prenderà possesso idealmente della panchina della Openjobmetis. 40 anni, nato a Milano, proviene dal Bayern Monaco dove è stato per una stagione l’assistente di Andrea Trinchieri. E proprio il general manager del Bayern, l’italiano Daniele Baiesi, ha parlato di Vertemati in una intervista concessa a VareseNews.

“Allenare in Serie A era il sogno di Adriano – ha detto Baiesi – e per questo non gli abbiamo proposto una controfferta dopo la chiamata di Varese. Di certo il Bayern perde un tecnico molto valido che qui ha saputo guadagnarsi il rispetto di tutto l’ambiente”.

L’intervista completa a Baiesi è su VareseNews che giovedì coprirà con ampio servizio anche la presentazione del nuovo allenatore biancorosso.

