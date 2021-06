La solidarietà va in buca al Golf dei Laghi

La bella cornice del Golf dei Laghi di Travedona Monate sarà teatro – mercoledì 9 giugno – di una bella iniziativa che unisce solidarietà e sport: la gara Pro-Am che fa parte del circuito Golf Around e che è organizzata per raccogliere fondi a favore del Cesvi, una Onlus che si occupa di una serie di tematiche che vanno dalle emergenze umanitarie alla fame nel mondo, dalla protezione dell’infanzia alla tutela dell’ambiente.

Le gare di questo tipo si svolgono a squadre nelle quali un giocatore professionista (Pro) è affiancato da quattro dilettanti (Amateur); il percorso del Golf dei Laghi prevede le tradizionali 18 buche con un par fissato in 73 colpi. Il Golf Around Tour è il primo circuito italiano di Pro-Am dedicato alla solidarietà che quest’anno sosterrà il progetto di Cesvi Onlus: “Adotta un albero dona la vita”.

Cesvi, come accennato, è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente, fondata nel 1985: da oltre 35 anni, attraverso i suoi progetti, porta fondi, iniziative e attività nei luoghi più poveri del mondo attraverso azioni concrete di lotta alla fame, alle grandi pandemie, per la tutela dei minori e per l’ambiente. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare lo 0332 978101 o scrivere a segreteria@golfdeilaghi.it.