Staffetta da record per le gemelle Troiani

Nel weekend sono andati in scena a Rovereto i campionati italiani assoluti di atletica leggera, importanti per la nazionale azzurra anche per dare gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Se Lorenzo Perini e Vittoria Fontana sono andati a podio, le sorelle Troiani si sono tolte una grande soddisfazione con la staffetta 4×400. Le tre genelle di Busto Arsizio, hanno vinto la staffetta lunga facendo siglare la migliore prestazione italiana per club.

Serena, Alexandra e Virginia, insieme a Ilaria Burattin, hanno chiuso la gara con lo splendido tempo di 3’31”16 che ha permesso loro di conquistare l’oro e un primato di grande valore, per loro e anche per la loro squadra, il Cus Pro Patria Milano.