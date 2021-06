TedX Varese torna e raddoppia

TedX Varese torna dopo la pandemia e raddoppia: saranno due i giorni alle Ville Ponti per l’innovativo convegno che da anni dibatte sul futuro con un format originale che scova nuovi relatori ed esperienze significative mettendole sul palco per una decina di minuti ognuno. Un format mondiale che a Varese ha messo radici salde e quest’anno si presenta sotto il titolo “sulla strada del coraggio” in un inedita due giorni il 19 e 20 giugno.

DA BOSSARI AL BODYSHAMING, GLI ARGOMENTI DI TEDX 2021

Sullo stesso palco, domenica 20, si potrà ascoltare Daniele Bossari, presentatore radio e TV che racconterà il suo percorso di vita tra crisi e rinascita, le riflessioni sull’innovazione sociale di Mario Calderini, le provocazioni contro il body shaming di Mara Mibelli, del duo “Belle di Faccia”, le analisi sull’evoluzione della democrazia occidentale di Marianella Sclavi: loro ma non solo loro saranno protagonisti di TEDxVarese.

Oltre ai talk tenuti da 12 speaker di fama internazionale domenica 20 giugno a Villa Napoleonica, l’edizione 2021 si arricchisce però anche di 20 laboratori basati sulla co-creazione e collaborazione che proporranno ai partecipanti attività e confronti su cinque tematiche di rilievo per il mondo e per il futuro, che si terranno sabato 19 nella cornice di Villa Andrea.

Infine, 15 giovani speaker calcheranno il palco di TEDxYouth@Varese, l’evento di sabato 19 giugno a Villa Napoleonica dedicato a giovani studenti talentuosi che quest’anno vede la partecipazione di ragazze e ragazzi da tutta Europa sul tema “Le volte del futuro”. «Ci sono oltre 100 TedX in Italia, ma sono veramente pochi quelli che hanno una versione Youth, e uno di questi è a Varese – spiega David Mammano, licensee e organizzatore dell’evento – Malgrado l’anno particolare, abbiamo lanciato ugualmente la call e abbiamo ricevuto oltre 60 adesioni, da cui abbiamo selezionato i 15 che parleranno sabato 19. Una di loro arriva addirittura da Oxford».

CAMERA DI COMMERCIO E COMUNE PARTNER DELL’EVENTO

L’iniziativa è stata presentata oggi alla presenza di David Mammano, organizer e licensee di TEDxVarese,Fabio Lunghi, Presidente di Camera di Commercio di Varese, Ivana Perusin, Vicesindaca del Comune di Varese, Francesca Strazzi assessore ai giovani del comune di Varese, Roberta Celin, Communication Manager di ZEISS Vision Care, e Alessandro Villa, AD e Presidente di Elmec Solar, ,due degli sponsor dell’evento.

«Siamo orgogliosi e felici di tornare a proporre un evento fisico di alto impatto, dopo la pausa “virtuale” dell’anno scorso con TEDxVarese Countdown – ha commentato David Mammano, organiser e licensee di TEDxVarese. “Fatti per avere coraggio” è una sfida e una promessa che il team di TEDxVarese rivolge a se stesso e a tutte le persone che parteciperanno all’evento. Crediamo nel potere delle idee di valore di trasformarsi in azioni concrete e risultati positivi per una comunità. Vogliamo fare di questo appuntamento un’occasione per mettere le persone nelle condizioni di tornare a riconnettersi, ascoltarsi, confrontarsi, collaborare e costruire insieme. Pensiamo che farlo con la chiave di lettura del coraggio sia un approccio promettente che ci potrà consentire di curare, costruire nuove fondamenta, riassestare e generare percorsi verso un’esistenza sostenibile, saggia, felice e orientata al progresso».

«Camera di Commercio supporta fin dal suo primo anno TEDx Varese, una manifestazione che ha assunto negli anni sempre maggiore rilievo – ha spiegato il Presidente di Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi – per la sua capacità di generare innovazione e di stimolare un proficuo dibattito, offrendo spunti d’interesse per l’immediato futuro del nostro sistema economico. Saremo presenti all’edizione di quest’anno, ancor più significativa in 2021 di ripartenza, offrendo ai partecipanti dei momenti di analisi e riflessione su temi importanti per lo sviluppo del nostro territorio»

«TEDxVarese è una grande occasione per la nostra città e il suo territorio – le parole di Ivana Perusin, Vicesindaca di Varese – Si tratta di quei generatori di innovazione basati sul confronto e le esperienze virtuose. Il dibattito che si crea fa bene alla nostra città e innesca percorsi estremamente interessanti per lo sviluppo della città. Il tema di quest’anno è poi molto interessante perché il coraggio sarà proprio una caratteristica che dovrà connotare tutte le nostre azioni presenti e future, dopo questo ultimo anno e mezzo così difficile. Al coraggio aggiungo la speranza, la competenza e la partecipazione. Tutti elementi che sicuramente troveremo nei dibattiti di TEDxVarese 2021».

COME SI PARTECIPA A TALK E LABORATORI

La riflessione si aprirà sabato 19 con 20 laboratori che riguarderanno cinque tematiche: lavoro futuro, pianeta sostenibile, motore cultura, nuove intelligenze, crescita personale. In modalità proattiva e co-creativa, i partecipanti saranno invitati a essere soggetti propulsori di dialoghi e attività sui temi di proprio interesse.

Dal matrimonio come atto turistico alla scoperta dei patrimoni artistici “dal vivo”; dal miglioramento del proprio stile espressivo tramite le arti teatrale e musicale alla scoperta di come si può essere eroi oggi; dallo studio del cambiamento demografico all’analisi degli strumenti che realizzeranno l’”human 4.0”; dai progetti per la mobilità ciclistica sul territorio all’incontro con nuove idee di business. Questi e altri saranno i focus dei laboratori, realizzati con partner istituzionali e aziende, che si rivolgeranno a target ampi e differenziati, dagli studenti delle scuole medie fino agli adulti.

I laboratori si terranno tra le 10 e le 18 del 19 presso il Centro Congressi Ville Ponti. La partecipazione – gratuita – è possibile fino a esaurimento posti, iscrivendosi sul sito tedxvarese.com.

Sempre sabato, con due sessioni di 14 talk da 10 minuti ciascuno, la conferenza TEDxYouth@Varese celebrerà le brillanti idee di giovani speaker provenienti da tutta europa e selezionati con una call. Una persona tra loro si aggiudicherà una borsa di eccellenza e merito messa a disposizione dall’Università degli Studi dell’Insubria.

Con due sessioni di 12 talk da 12 minuti ciascuno, la conferenza di domenica 20 sarà l’occasione di confronto, ispirazione, relazione principale dell’evento.

Dodici gli speaker dell’edizione 2021, che unirà diverse competenze e interessi: Daniele Bossari, presentatore radio e TV; Alessandro Burbank, poeta e “slammer”; Mario Calderini, esperto di innovazione sociale; Stefano Ciccone, fondatore di “Maschile Plurale”; Filippo Giorgi, esperto di cambiamento climatico e modellistica del clima; Mara Mibelli, co-fondatrice dell’associazione “Belle di Faccia”; Antonietta Mira, esperta di scienza dei dati; Aurelio Ravarini, esperto di innovazione didattica; Marianella Sclavi, etnografa e attivista; Francesco Sermi, esperto di migrazioni e demografia; Laura Zapparoli, psicologa sperimentale e ricercatrice.

La conferenza si svolgerà dalle 15.30 alle 19.30; sarà possibile partecipare sia fisicamente, presso il Centro Congressi Ville Ponti, sia online. I biglietti sono acquistabili su tedxvarese.com.

L’organizzazione dell’esperienza fisica di TEDxVarese si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e di tutti i protocolli definiti per i progetti con tali caratteristiche. Gli ambienti che ospiteranno le attività sono strutturati in modo da consentire il distanziamento delle persone, che saranno in numeri dimensionati. Accessi e uscite saranno differenziati e indicati.

I partecipanti dovranno indossare la mascherina su naso e bocca per tutto l’evento; i momenti di ristoro – previsti per i partecipanti alla conferenza a Ville Ponti – saranno organizzati in modo da garantire la sicurezza.

Sarà effettuato, in collaborazione con Centro Polispecialistico Beccaria, un tampone rapido gratuito con modalità drive-in a tutte le persone che entreranno nella location degli eventi e non saranno dotati dei requisiti per la “Certificazione verde” (vaccinazione completata o prima dose di vaccino entro il 4 giugno; certificato di guarigione da Covid-19 o esito negativo di tampone effettuato nelle precedenti 48 ore).

Se TEDxVarese o le istituzioni preposte dovessero decidere che non è sicuro svolgere l’evento in presenza, l’organizzazione provvederà a comunicare per tempo le nuove modalità di fruizione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Camera di Commercio di Varese – grazie al bando cultura 2021, con il contributo di Regione Lombardia e la main partnership di EOLO. Sono partner ZEISS Vision Care, Enoplastic, Liv, Elmec, Elmec Solar, LATI, Very Fast People e RISE. L’esperienza dell’evento è resa possibile grazie a OPI Varese, TD Group, Chicco D’Oro, Birrificio Angelo Poretti, Gruppo Novauto, Fabio Longhin e Perpranzo; partner sanitario è Centro Polispecialistico Beccaria. TEDxVarese è patrocinato dalla Commissione Europea, dal Joint Research Centre, dalla Provincia di Varese, dal Comune di Varese, dalla LIUC- Università Cattaneo e dall’Università Insubria.