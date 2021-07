Cinquanta opere per il concorso letterario in dialetto “Ven scià… cünta sü!”

Sono più di 50 le opere, tra poesie e racconti brevi, che partecipano al concorso letterario dialettale Ven scià… cünta sü! organizzato da Giacomo Morandi editore e da Chiasso Tv.

Giovedì 15 luglio è scaduto il termine di consegna delle opere per il concorso letterario dialettale e domenica il materiale da valutare è stato consegnato ai sette membri della giuria, che quest’anno conta ben quattro donne.

Trentadue tra autori e autrici provenienti da tutto il Canton Ticino, e tre dalla vicina Lombardia, hanno presentato un totale di cinquantadue opere tra poesie e racconti brevi. Un afflusso di scritti, che porterà il volume dell’antologia di questa edizione ad avere 198 pagine.

Non rimane che attendere il prossimo sabato 25 settembre per conoscere i nomi dei vincitori di entrambe le categorie, che verranno annunciati anche in diretta streaming su Chiasso TV, durante la serata di gala che si terrà all’Albergo Touring di Chiasso.

Diretta streaming, anche il giorno successivo dal Grotto Canvètt di Semione, dove gli autori che vorranno partecipare alla “Merenda con gli autori”, leggeranno alcune opere che hanno partecipato al concorso.