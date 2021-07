Facciamo qualcosa per quei 1500 libri della biblioteca di Azzate coperti di fuliggine

Buongiorno,

da anni frequento la Biblioteca di Azzate, un luogo ricco di storia che la direttrice Marica Casagrande ha saputo rendere incredibilmente accogliente sia per gli adulti che per i bambini.

Per gli affezionati lettori i tavoli delle sale sono pieni di novità scelte con cura e passione, e la consulenza fornita invita a tornare anche solo per quattro chiacchiere: si rientra a casa sempre arricchiti e appagati.

Lo splendido palazzo Castellani, sede degli Uffici comunali, ha subito un incendio fortuito l’8 giugno e anche Varesenews se n’è interessato. A tutt’oggi molti uffici restano inagibili, ma soprattutto ben 1500 (!) volumi della Biblioteca sono coperti dalla fuliggine e rischiano di diventare carta da macero. Vedere la tristezza e lo scoramento di chi ha dedicato tempo e passione a questa istituzione mi ha molto commosso.

Mi chiedo quindi quando sarà possibile un intervento fattivo e, conoscendo la cronica carenza di fondi dei nostri Comuni, mi appello a privati cittadini, volontari, associazioni, perché Marica e i suoi collaboratori possano tornare a lavorare con la serenità che meritano.