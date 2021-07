Incidente in Pedemontana, una persona ferita

Il tratto di autostrada Pedemontana tra l’innesto con la A8 a Cassano Magnago e Solbiate Olona è stato teatro questa mattina – martedì 13 luglio – di un incidente che ha coinvolto due veicoli e tre persone, una delle quali è rimasta ferita in modo piuttosto serio, seppure non in pericolo di vita. Il suo trasposto è in regime di “codice giallo”. (foto di repertorio)

Secondo le prime notizie si è trattato di un tamponamento tra un furgone e un’auto, avvenuto intorno alle 9,15. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i soccorritori del 118 che hanno assistito le tre persone coinvolte, una donna di quarant’anni e due uomini di 45 e 54 anni.

La società Autostrade segnala la formazione di code sul tratto che va dall’innesto tra la autostrada dei Laghi e la Pedemontana sino alla zona dell’incidente.