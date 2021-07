Maltempo, murales e il tifo per il Chievo nel podcast del 28 luglio

Le principali notizie di mercoledì 28 luglio

Esondazione di torrenti, allagamenti, frane e detriti sulle strade. La mattinata di mercoledì 28 è cominciata nel peggiore dei modi per i comuni alle pendici del Campo dei Fiori che, come da diversi mesi accade in corrispondenza delle bombe d’acqua, si trovano a far fronte ad una situazione di vera emergenza. L’ondata di maltempo ha attraversato la provincia a partire dalle 9 di mattina, dalla fascia del Verbano alla val Marchirolo scaricando le piogge più intense sul Campo dei Fiori e in Valganna. La complicata situazione idrogeologica del Campo dei Fiori, ha fatto il resto: le situazioni più delicate si sono verificati a Luvinate e a Gavirate, con interi quartieri sott’acqua.

E proprio causa del maltempo, Regione Lombardia ha deciso di formalizzare la richiesta dello stato di emergenza per le province di Como, Varese, Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana durante un sopralluogo a Blevio, comune sul Lago di Como colpito duramente dal maltempo

Alberto Genovese, l’imprenditore 44enne accusato di violenza sessuale da ragazze che avevano partecipato ai suoi festini milanesi, è stato scarcerato dopo 8 mesi a San Vittore: dovrà disintossicarsi dalla dipendenza di droghe e per farlo sconterà i domiciliari in provincia di Varese. La struttura scelta per il soggiorno è il Crest di Cuveglio, una comunità terapeutica specializzata nel trattamento delle tossicodipendenze, con particolare attenzione all’area clinica dei disturbi di personalità.

Per sorvegliarlo verrà imposto a Genovese un braccialetto elettronico che permetterà alle forze dell’ordine di monitorare che l’uomo non esca dal perimetro della struttura.

Sarà una notte di speranza per lo sport varesino quella tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio. Nella finale olimpica del doppio pesi leggeri di canottaggio infatti, ci sarà anche Federica Cesarini, la 24enne atleta di Bardello, tesserata per Fiamme Oro e Canottieri Gavirate. Cesarini e la compagna di barca Valentina Rodini sono le campionesse europee in carica della specialità e si sono qualificate per la finale con il miglior tempo tra i sei equipaggi che si giocheranno le medaglie. Un crono, quello ottenuto in semifinale, che è anche nuovo record olimpico per il doppio leggero femminile.

Attenzione però al grande equilibrio atteso per la gara decisiva: gli USA hanno remato praticamente sugli stessi tempi, la Romania ha concluso poco dietro mentre Gran Bretagna, Francia e Olanda sono clienti altrettanto brutti. Per chi vuole svegliarsi di notte, l’appuntamento è alle 3,10 ora italiana, per gli altri diamo appuntamento su VareseNews

Giovani pittori cercasi per due murales sulle pareti dell’aula studio Forzinetti e al parcheggio davanti alla stazione di Casbeno.

Provincia di Varese e Istituto Oikos, in collaborazione con il Comune di Varese, offrono a venti ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni, sotto la guida di artisti affermati, la possibilità di ideare e realizzare due murales. Gli artisti che guideranno i ragazzi nella realizzazione dei murales sono Luis Alejandro Vasquez Aliaga (in arte Tintin) e l’artista varesino Fabrizio Sarti (in arte Seacreative).

Il Chievo Verona è sparito dal panorama del calcio che conta, estromesso dalla serie B per irrogolarità finanziarie. Ma c’è chi non smette di tifare la squadra veronese nata in un quartiere della città di Romeo e Giulietta, un piccolo grande miracolo sportivo che ha attirato l’attenzione di un ragazzo di Gazzada Schianno, Tommaso Pietri, 25 anni, scrittore e studente di filosofia. Si è appassionato alla storia del Chievo Verona e al suo tifo, dove non ci sono ultrà ma solo sostenitori che lanciano cori durante le partite, seguite da poche centinaia di fans sulle tribune del Bentegodi. Tommaso è anche stato a vedere qualche match della sua squadra del cuore ed è andato a visitare il quartiere dove è nata l’epopea clivense: “A Chievo ci sono due bar, uno non trasmette le partite e l’altro è gestito da un tifoso dell’Hellas. Nemmeno a Chievo tifano il Chievo, ma a Gazzada Schianno sì”

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify