Da Masnago a Belforte, strade di Varese sott’acqua per il maltempo

Non è la classica domenica estiva quella di oggi, 25 luglio: a segnare la giornata infatti non sono il sole e le gite verso laghi e valli, bensì un maltempo che ha già cominciato a “colpire” nella notte (QUI l’accaduto nel Locarnese), ha fatto danni al mattino soprattutto a Gallarate (QUI l’articolo) e ha quindi continuato a mettere in difficoltà chi si deve spostare in macchina e chi, come i Vigili del Fuoco, è chiamato a intervenire per ridurre i disagi.

A partire da dopo pranzo, forti acquazzoni sono caduti anche su Varese e sulle immediate vicinanze, causando soprattutto allagamenti alla sede stradale ai quattro angoli della Città Giardino. A Masnago si registrano almeno due situazioni complicate: alla rotonda di via Manin di fronte allo stadio “Franco Ossola” è segnalato un allagamento, e qualcosa di simile si è ripetuto nei pressi del cinema Vela, in particolare all’incrocio tra via Sanvito e via Campigli.

Anche nella zona dell’Iper, in fondo a viale Belforte, il maltempo ha causato l’allagamento della sede stradale, tanto da richiedere l’intervento di un mezzo dei Vigili del Fuoco. Dal comando provinciale di Varese, tutte le squadre disponibili sono state chiamate a intervenire sul territorio, sia sulle strade, sia nelle cantine di palazzi e abitazioni finite sott’acqua.

Nei comuni circostanti la situazione è simile: a Gazzada Schianno il sottopasso dell’autostrada in via Gallarate si è riempito d’acqua mentre anche a Malnate si lamentano problematiche simili, con la grandine a fare da sottofondo con il suo caratteristico ticchettio.

Grandine – in questo mese è diventata una costante – che si è fatta vedere sia intorno al Lago di Varese, sia nel nord della provincia: segnalazioni e filmati sono arrivati alla redazione da Ponte Tresa e da Cugliate Fabiasco. Nel frattempo la Regione Lombardia ha diramato una allerta meteo esteso anche alla serata della domenica mentre le previsioni parlano di maltempo anche per i primi giorni della settimana.