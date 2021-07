Sulle strade di Alfredo Binda, ora tocca a Cittiglio

Il presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni ha tenuto a battesimo l’iniziativa denominata “Sulle strade di Alfredo Binda”, la prima in provincia di Varese che offre dei percorsi permanenti cicloturistico – culturali.

Ideato dall’associazione Ciclovarese il progetto cicloturistico ha come punto focale il paese di Cittiglio, località che ha dato i natali al campionissimo Alfredo Binda. Da Cittiglio si sviluppano tre tracciati, di diverso chilometraggi e difficoltà, da affrontare a ritmo turistico che offrono ai partecipanti la possibilità di pedalare toccando alcuni località dell’alto Varesotto che propongono dei riferimenti storici e ciclistici che ribadiscono come la pratica del cicloturismo sia uno dei mezzi più idonei per la promozione del territorio.

L’iniziativa è realizzata dal punto di vista tecnico da: Gruppo Sportivo Contini, Team Funtos Bike, AmiciBici, Società Ciclistica Orinese e Team Newsciclismo.com ed è patrocinata da : Panathlon Club Varese, Rotary Club Varese Ceresio, Pedala con i Campioni, Società Ciclistica Alfredo Binda, Liceo Sportivo Marco Pantani Busto Arsizio, Panathlon Club La Malpensa, Comune di Cittiglio e Fondazione Michele Scarponi. I percorsi sono fruibili ogni giorno dell’anno, punto di partenza e arrivo l’Hotel Ristorante La Bussola, in Piazza Binda a Cittiglio, dove (escluso il martedì) potrà essere ritirato il foglio di viaggio che dovrà essere validato nei punti di controllo a timbro. Per tutti numerosi omaggi, la preziosa guida con tutte le notizie relative al cicloturismo e alle località di interesse culturale, oltre alla possibilità di potere acquistare le numerose proposte di oggetti legati all’evento. Durante l’annata verranno poi promosse delle giornate di particolare interesse, la prossima è stata programmata per domenica 18 luglio quando a Cittiglio i partecipanti, oltre che a pedalare, potranno partecipare alle iniziative messe in atto per celebrare il 35esimo anniversario dalla scomparsa del Campionissimo (19 luglio 1986). Tutti le news sono a disposizione sul sito www.sullestradedibinda.it