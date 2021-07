Il Trio Kàla in concerto per la Maga Estate

Nuovo appuntamento con la Maga Estate sabato 10 luglio nell’area esterna del Museo che vede protagonista la musica del Trio Kàla, una delle più prestigiose formazioni sulla scena jazz italiana. Dopo molti anni di palcoscenici condivisi insieme a formazioni che li hanno visti accompagnare grandi artisti, Rita Marcotulli (pianoforte), Alfredo Golino (batteria) e Ares Tavolazzi (contrabbasso) hanno deciso di unirsi dando vita al Trio Kàla, un progetto dove l’elemento compositivo è sostenuto da un estro solistico, da una profondità espressiva, da una padronanza strumentale e da un interplay invidiabile.

Rita Marcotulli allieva del Conservatorio Santa Cecilia e del Conservatorio Licinio Refice, inizia a suonare in piccoli gruppi negli anni Settanta e successivamente collabora con artisti internazionali, fino ad accompagnare Pat Metheny in un’esibizione al Festival di Sanremo. Per la realizzazione della colonna sonora del film Basilicata coast to coast si aggiudica nel 2011 svariati premi, tra cui il David di Donatello per il miglior musicista (prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento).

Ares Tavolazzi ha studiato violoncello e contrabbasso al Conservatorio di Ferrara. Dal 1973 al 1983 ha fatto parte degli AREA, partecipando a numerose manifestazioni internazionali. Come sessionman partecipa al disco L’isola non trovata di Francesco Guccini, con il quale collaborerà anche dal vivo dal 1982. Dal 1984 al 1986, ha occupato il primo posto nella classifica dei bassisti italiani indetta da Guitar Club e nel 1987 ha vinto il premio A. Willaert come miglior musicista dell’anno. Collabora da anni a diversi lavori teatrali, componendo e suonando dal vivo, e tiene seminari sull’improvvisazione in tutta Italia.

Alfredo Golino dall’età di 18 anni intraprende una serie di collaborazioni con RCA ed entra nell’orchestra Rai di Milano. In parallelo comincia anche la sua grande esperienza discografica, parteciando ai più grandi successi discografici italiani, come musicista, co-produttore e co-arrangiatore, che lo porterà a lavorare con artisti come Mina ed Eros Ramazzotti. Tra i vari premi aggiudicati, un Telegatto come miglior musicista e un Grammy Award nel 2001.

Il biglietto ha un costo di € 10,00 ed è prenotabile su www.ticketone.it o presso la biglietteria del MA*GA. In caso di pioggia il concerto si svolgerà all’interno della Basilica di S. Maria Assunta a Gallarate.

Maga Estate, la stagione musicale del Museo in collaborazione con Città di Gallarate, HIC, Area 101 e Abeat Records, è giunta alla sua dodicesima edizione ed ha inaugurato il 2 luglio scorso nello spazio esterno del museo, accogliendo il pubblico in un’atmosfera suggestiva per assistere a spettacoli di qualità.

Gli appuntamenti della MA*GA Estate si collocano all’interno del programma JAZZaltro, rassegna territoriale di respiro internazionale che propone serate di musica da ogni angolo del mondo nata nel 2010 dall’incontro di Mario Caccia, musicista e produttore discografico e Leo Richiusa, responsabile dell’Associazione culturale Area 101.

Per garantire la sicurezza degli artisti e degli spettatori, gli accessi all’arena saranno, come previsto dalle normative antiCovid, contingentati e i posti a sedere adeguatamente distanziati.