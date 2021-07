Vivi per la pallacanestro? Uisp Varese ti sta cercando!

Uisp Varese cerca te! Sei appassionato di basket e vuoi essere parte attiva nella ripartenza? Allora scrivi a pallacanestro.varese@uisp.it e diventa un Arbitro Pallacanestro Uisp Varese!

L’annuncio è apparso sulla pagina Facebook della struttura di attività Pallacanestro Uisp Varese, e precisa anche «vuoi guadagnare “qualche soldino in più?”», perché per gli arbitri è previsto un rimborso calcolato sulle trasferte.

Gli arbitri verranno preparati dai formatori Uisp: quindi si parlerà di passi, terzi tempi e falli, ma anche di fair play e i valori legati allo sport per tutti.

I campionati inizieranno a fine settembre per i Senior, oltre metà ottobre per gli Under (categorie divise per età, dagli Under 13 in su): tutto dipenderà dalle norme sanitarie in via di definizione, ma una certezza c’è: il basket Uisp riparte, e sarà davvero per tutti.