Ad agosto sei film da guardare con i bambini sotto le stelle

Ad agosto il cinema sotto le stelle di “Esterno Notte” propone ai bambini e alle loro famiglie sei film da guardare insieme per altrettante serate in cui riscoprire la magia del grande schermo, resa ancora più suggestiva dagli splendidi contesti che ospitano le proiezioni.

A cominciare dai Giardini Estensi di Varese dove domenica 8 agosto sarà proiettato “Crudelia”, novità 2021 con cast e colonna sonora d’eccezione che svela la nascita dii un’altra super cattiva dei classici Disney, la regina del contrasto duale tra bianco e nero, tra buono e cattivo, resa celebre da “La carica dei 101”.

La sezione “Cinema in famiglia” proposta in questa Estate 2021 dall’associazione Filmstudio90 con EsternoNotte prosegue poi nella cornice del Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona con un’animazione francese avventurosa e delicata sull’importanza dell’equilibrio in natura: “Mune – il guardiano della Luna” in calendario per mercoledì 11 agosto. Un’altra animazione ambientata in natura sarà protagonista della serata di venerdì 13 agosto in un altro contesto spettacolare: il Lago Maggiore. L’arena all’aperto di piazza Garibaldi, sul Lungolago di Angera, ospiterà coccinella ragno e formica protagonisti di “Minuscule 2 – Alla ricerca di nuovi mondi” (ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo infopoint@comune.angera.it oppure chiamando lo 0331 931915).

Per una vigilia di Ferragosto in famiglia la rassegna di Esterno Notte torna ai Giardini Estensi di Varese sabato 14 agosto con “Storm boy – Il ragazzo che sapeva volare”, una favola ecologica in luoghi mozzafiato dell’Australia selvaggia, tratta dall’omonimo classico della letteratura per l’infanzia. Sempre sul filone green e sempre sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi, anche l’animazione in programma domenica 22 agosto: “Trash – La leggenda della piramide magica”, originale animazione italiana ambientata in giochi reali che assieme al valore del riuso racconta la resilienza e il diritto di tutti ad avere una seconda opportunità.

Il cinema sotto le stelle a misura di bambino di Esterno Notte si conclude sabato 28 agosto al Parco Butti di Viggiù con il film di animazione “Le avventure di Zarafa – La giraffa giramondo”, il racconto fortemente evocativo della prima giraffa ad essere sbarcata in Francia come dono del pascià egiziano per il re francese.

Tutti i film in calendario ad agosto per Esterno Notte inizieranno alle ore 21.15.

Per maggiori informazioni sul programma, prenotazioni e costo dei biglietti consultare il sito www.filmstdio90.it oppure 0332 830053.