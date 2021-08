Briantea e viabilità, “Malnate è una città allo sbando”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Marco Damiani e Sandro Damiani sui disagi legati alla Briantea (qui i provvedimenti viabilistici adottati) a Malnate

Una città in rovina gestita da dilettanti allo sbaraglio e lo dimostra come si sta affrontando questa emergenza: anziché mantenere la viabilità ordinaria che limiterebbe il disagio, s’impuntano su misure figlie di scelte politiche (visto che da sempre il Centrosinistra lavora per il senso unico di via rimembranze) che complicano ulteriormente la situazione. Inaccettabile dover percorrere 12km per raggiungere l’ospedale quando, con buon senso, c’è ne vorrebbero solo 5.

Nessuno lamenta la chiusura per cause di forza maggiore di via Varese. La scelta politica contestata è il senso unico sulla discesa del cimitero (viale delle rimembranze) e la consapevolezza che, a senso inverso, il provvedimento diventerà definitivo visto che così il Centrosinistra ha approvato il PUMS.

La contrarietà è trasversale, di molte persone a prescindere dalle posizioni politiche. Basta togliere il senso unico in via rimembranze, dove anche la visibilità è ottima, e togliere tale provvedimento dal PUMS; ma il Centrosinistra non ascolta e il clima di tensione è il risultato.

Sfogare l’odio sulle persone non è la maniera giusta, ci sono le urne per rimarcare la bocciatura all’operato del Centrosinistra; ma la giunta deve farsi da parte. In politica è fondamentale ascoltare e aver l’umiltà di riconoscere gli errori: questo non è il mestiere di Irene Bellifemine, per l’ennesima volta si è mostrata totalmente inadeguata. Non le resta che dimettersi.

Per conto di Forza Italia e Fratelli d’Italia

Dott. Marco Damiani

PROPOSTE:

– I diversi momenti della giornata definiscono già la direzione delle automobili. Se proprio non si vogliono lasciar le cose come da viabilità originale, sempre stata così e senza mai un incidente, si può mettere un senso unico alternato per fascia di orario: al mattino, fino alle 12 si scende in direzione Varese, dopo di ché dal pomeriggio si sale in direzione Malnate.

– Per assicurare la sicurezza dei residenti di via Gramsci basta mettere delle transenne che restringano ulteriormente la strada affinché le auto siano costrette a circolare a passo d’uomo. Così si crea anche una protezione, dei divisori, per chi esce a piedi dai portoni di casa rispetto alle auto che passano piano. L’interresse dei residenti del centrostorico deve essere tutelato ma non per questo dev’essere esclusivo contro quello di tutti gli altri.

PEDUNCOLO:

“Bellifemine ha accusato la minoranza di aver fatto una mozione di sfiducia contro il peduncolo che lei voleva. Fare presente che in 10 anni ne lei ne Astuti hanno portato avanti il progetto della Giunta Damiani, già approvato da Anas, per l’effettiva realizzazione. Ad oggi, maggioranza unita ha votato contro una mia mozione per l’istituzione di una commissione atta a studiare e richiedere fondi del PNRR per poter realizzare il peduncolo.

Tutta Malnate è afflitta da mancanza di manutenzione di interventi strutturali, di viabilità inadeguata, di asfaltature non realizzate o fatte senza cognizione di causa.”

Avvocato Sandro Damiani