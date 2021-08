Chicca Macchi lascia il basket: “Un viaggio magnifico a perdifiato”

Nove scudetti, otto coppe Italia, una Eurocup, un’infinità di presenze in Nazionale e la soddisfazione di essere stata tra le prime europee a scendere in campo nella NBA femminile. Con questo palmares irripetibile alle spalle, Laura “Chicca” Macchi ha deciso di salutare il basket giocato. (foto FIP)

Classe 1979, 1,88 di altezza, varesina “doc” («nascere a Varese e non giocare a pallacanestro è un sacrilegio» ricorda nel momento del ritiro), Chicca Macchi è diventata con il passare degli anni una vera e propria leggenda dei canestri tricolori. Dopo gli esordi, giovanissima, nella Città Giardino che in quegli anni aveva anche la sua bella squadra di Serie A femminile, l’ala azzurra ha vestito alcune delle maglie simbolo di questo sport.

Prima la nerostellata Comense, con i primi due scudetti della carriera all’alba del millennio, poi addirittura le Sparks, la versione femminile dei Los Angeles Lakers agli ordini di una leggenda NBA come Michael Cooper. Il ritorno in Italia a Ribera e quindi la lunghissima esperienza con la Famila Schio: con le venete anche la soddisfazione di alzare un trofeo europeo, nel 2008. Napoli e Venezia le ultime tappe di un cammino concluso con una bella lettera che pubblichiamo di seguito.

A onorare il passo di addio della carriera di Macchi, anche la Federbasket, la cui maglia da gioco è stata vestita per tanti anni dalla campionessa varesina. «Col tuo talento sei stata di ispirazione per tante e tante ragazze che seguendo le tue orme si sono avvicinate alla pallacanestro – ha scritto il presidente della FIP, Gianni Petrucci – Il tuo amore per il basket e per la maglia Azzurra non sono mai stati banali».