Cinema d’estate nella bella Morcote

A Morcote, uno dei borghi più belli della Svizzera, continua la rassegna “Summer In Morcote 2021” per un’estate all’insegna di musica, cultura e arte.

Dopo il successo della prima parte in collaborazione con Ticino Musica e Ceresio Estate, da sabato 14 agosto fino a domenica 12 settembre, la perla del Ceresio ospita nel borgo e sul lungolago, pedonalizzato per l’occasione, numerosi concerti di musica jazz, italiana, internazionale e classica, iniziative culturali e il cinema open-air, tutti eventi gratuiti organizzati dal Municipio in collaborazione con Morcote Turismo, l’Associazione Amici dei Restauri e “…senza parole!”, la prima rassegna itinerante di cine-concerto.

Non solo musica, quindi, che ravviverà il borgo e che proseguirà la tradizione culturale di Morcote, ma anche e soprattutto il cinema Open-Air che torna giovedì 19 agosto, dopo ben 40 anni dalla sua prima edizione, nella suggestiva e silenziosa cornice del Parco Scherrer, luogo che contribuirà ad aumentare la straordinaria potenza delle immagini che verranno proiettate. Film prescelto: “Bergfilm!”

E, mai come oggi le parole custodite dalla Signora Ursula Antonini, moglie di Adriano Antonini, fondatore e presidente del primo cinema muto di Morcote (1982), risuonano così attuali e cariche di passione e dedizione nei confronti del villaggio e della sua anima artistica: “A Morcote l’arte è di casa, e il suo passato e il suo presente si intrecciano nell’attestarlo. Non potrà perciò meravigliare il fatto che si è deciso di far posto anche al cinema, un fenomeno straordinariamente complesso in cui non è certo difficile trovare tutti gli elemente di un’arte tradizionale”.

Una riflessione che rispecchia appieno la volontà del Municipio di Morcote che ha scelto di dare un contributo, attraverso la cultura e la riscoperta del cinema muto, alla conoscenza, per molti versi affascinante, d’un linguaggio che per diventare artistico non ebbe bisogno di parola.

Giovedì 19 agosto alle ore 20.30 l’appuntamento al Parco Scherrer è con “Bergfilm!”, una selezione di scene tratte dall’opera del pioniere del cinema di montagna Arnold Fanck (Germania, 1926-30) la cui proiezione cinematografica sarà accompagnata dalla colonna sonora orginale composta ed eseguita dal vivo dai 3 fratelli Quinn, ideatori di “…senza parole!” e Johannes von Ballestrem: Nolan Quinn (tromba ed effetti); Johannes von Ballestrem (fender rhodes) Simon Quinn (contrabbasso e synth-bass); Brian Quinn (batteria).

Un evento negli eventi di “Summer in Morcote 2021” che vedrà la partecipazione anche di Ursula Antonini, oggi 80enne, moglie del fondatore del primo cinema muto di Morcote. Di professione psicopedagostista, la Signora Antonini si trasferì da Colonia, per amore, e rimase affascinata dal borgo e dalla sua anima artistica e culturale tanto da aiutare il marito nella realizzazioni delle rassegne cinematografiche organizzate a Morcote dal 1982 al 1985, la cui prima edizione vide Mario Barzaghini, Pietro Cassina e Domenico Lucchini in qualità di curatori dei testi.

Eventi gratuiti, spazi aperti, musica di qualità e voglia di riprendere gli spazi dedicati alle connessioni umane, alla socialità e alla cultura, da sempre parte integrante della vita dei morcotesi: sono questi gli ingredienti di Summer in Morcote 2021

IL PROGRAMMA DI SUMMER IN MORCOTE 2021

Eventi gratuiti. Posti limitati.

Applicate le regole Covid. Il calendario completo è disponibile su u www.morcoteturismo.ch

Lungolago pedonalizzato

14.08.21 Lungolago Morcote ore 20.00 EMMA LIVE in Concert Italian and International Music

Piazza Granda ore 20.00 LUCA GARLASCHELLI TRIO Jazz Music

°°°

19.08.21 Parco Scherrer, Riva di Pilastri ore 20.30

Open-Air Cinema “Bergfilm!” A. Franck, Germania, 1926-1930

40 anni dopo…il cinema muto torna a Morcote

In caso di maltempo, il cinema si sposterà al 7° piano dell’Autosilo Garavello

°°°

Lungolago pedonalizzato

21.08.21 Lungolago Morcote ore 20.00 FLU BAND in Concert International Music

Piazza Granda ore 20.00 ORO PURO in Concert Italian and international music

°°°

28.08.21 Ex Villa Isella, Riva dal Fornell

FESTA DI FINE ESTATE

ore 16.00 Santa Messa

ore 17.00 Torneo di calcio per bambini.

ore 19.00 Grigliata e musica.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato

°°°

Lungolago pedonalizzato

04.09.21

Lungolago Morcote ore 20.00 BARBARA GARGIANA in Concert International Music

Piazza Granda ore 20.00 ORO PURO in Concert Italian and International Music

°°°

Lungolago pedonalizzato

11.09.21 Piazza San Rocco ore 19.00 ENSEMBLE filoBarocco Classic Music

Musiche di Marco Uccellini, Giovanni Battista Buonamente, Antonio Vivaldi, Heinrich I.F.Biber

In caso di maltempo, il concerto si sposterà al 7° piano dell’Autosilo Garavello

Lungolago Morcote ore 20.00 MARCO FAIT TRIO Jazz Music

Piazza Granda ore 20.00 FLU BAND in Concert Italian and International Music

°°°

12.09.21 Piazza San Rocco ore 19.00 ENSEMBLE LINZ. Trio d’Archi

Classic Music Musiche di Ludwig van Beethoven, Luigi Boccherini, Jean Françaix

In caso di maltempo, il concerto si sposterà al 7° piano dell’Autosilo Garavello

MORCOTE (CH)