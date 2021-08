Elezioni comunali, ecco i quattro candidati a Cislago

La data del voto è oramai ufficiale: si tornerà alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

A circa 45 giorni dalle elezioni amministrative (da oggi, 19 agosto, inizia formalmente il periodo elettorale, con la “convocazione dei comizi”) sembra essere definito anche lo stato dell’arte nel panorama politico cislaghese: dopo mesi di preparazione, discussioni, intese e sinergie sono ad oggi quattro i candidati sindaco ufficiali tra i quali gli elettori saranno chiamati ad esprimere una preferenza il prossimo autunno.

Tutti i candidati sindaco sono volti noti della politica locale, tra ex sindaci, ex assessori e consiglieri comunali. Ecco il punto della situazione per arrivare preparati alla campagna elettorale che nelle prossime settimane entrerà nel vivo.

UNIAMO CISLAGO

Luciano Lista guiderà il movimento civico “Uniamo Cislago”. Residente a Cislago da 22 anni, Lista ha alle spalle una lunga esperienza nella politica locale: fu eletto nel 2006 e poi rieletto nel 2011 nella vicina Busto Arsizio, dove ricoprì l’incarico di assessore per sette anni. A Cislago si candidò per la prima volta nel 2016 con la lista “Cartabia Sindaco”: ottenne il massimo numero delle preferenze, 218. Ricoprì quindi per circa un anno il ruolo di vicesindaco e assessore con delega a Bilancio, Tributi e Viabilità, per poi dimettersi nel 2017 per contrasti con il gruppo di maggioranza. Rimase comunque all’interno del Consiglio comunale in qualità di consigliere fino a febbraio 2020, con le dimissioni del sindaco Gian Luigi Cartabia e il conseguente arrivo della commissaria prefettizia Federica Crupi.

È stato il primo ad ufficializzare la propria candidatura con il movimento civico Uniamo Cislago (sostenuto da Fratelli d’Italia). Il gruppo nei mesi scorsi ha proposto alla cittadinanza due questionari per la formazione del programma elettorale (qui tutti gli articoli su Uniamo Cislago).

IES – IMPEGNO E SERIETÀ

Stefano Calegari è il candidato sindaco della lista civica “IES – Impegno e Serietà”. Fu sindaco di Cislago dal 1992 al 2001, assessore con delega a Istruzione e Cultura per quattro anni fino al 2006 e dal 2006 al 2011 consigliere comunale nella lista “Insieme con Cislago”. Dal 2002 al 2006 fu consigliere provinciale della Provincia di Varese e dal 2004 al 2016 segretario provinciale dell’Unione di Centro (UdC).

Insieme a lui, nel gruppo di persone che sta lavorando al programma e alla lista elettorale, ci sono altri volti noti della politica locale recente e meno recente: Michele Uboldi, Paolo Grisetti, Gianpaolo Mazzucchelli, Carlo Partenzi, Massimiliano Meoni e i due ex consiglieri comunali di Vivi Cislago Romina Codignoni e Claudio Franco.

Qui tutti gli articoli su IES.

CISLAGO IN COMUNE

Debora Pacchioni è la candidata sindaco della lista civica “Cislago in Comune”. Classe 1968, è impegnata nella politica locale da oltre un ventennio: dal 2001 al 2006 fu consigliere comunale di minoranza per il gruppo “Riformisti per Cislago”, dal 2006 al 2011 svolse all’interno dell’amministrazione Biscella il ruolo di assessore ai Servizi Sociali, compito che le fu confermato dal 2011 al 2016 con l’aggiunta della delega alle Pari Opportunità. Dal 2016 al febbraio 2021 ha poi ricoperto il ruolo di capogruppo all’interno del gruppo di minoranza ViviCislago. Dal 2018 al febbraio 2021 è stata consigliere provinciale all’interno della lista “Civici e Democratici”.

La lista “Cislago in Comune” è sostenuta dal Partito Democratico, da Europa Verde – Verdi, da Articolo Uno – Liberi e Uguali e dal Movimento 5 Stelle.

Qui tutti gli articoli Cislago in Comune.

CARTABIA SINDACO

Ultimo ad ufficializzare la propria candidatura è stato Gianluigi Cartabia, sindaco di Cislago dal 2016 al febbraio 2021, quando dopo mesi di discussioni e attriti nel gruppo di maggioranza presentò le dimissioni, con il conseguente arrivo della commissaria prefettizia Federica Crupi.

A sostegno della lista “Cartabia Sindaco” ci sono Lega, Forza Italia e Centrodestra cislaghese. Durante la presentazione ufficiale del gruppo è stato ribadito continuità con il passato, ma anche rinnovamento nelle idee e nelle persone, con un’apertura più marcata al mondo civico; la volontà di proseguire sul sentiero tracciato, ascoltando nuove idee e proposte; simboli presenti per rivendicare l’appartenenza politica ispirata ai valori del centrodestra; gruppo fatto da un lato di persone con esperienze politico-amministrative e competenze, dall’altro di persone nuove.

Qui tutti gli articoli sulla lista Cartabia Sindaco.

Luciano Biscella fuori dalla competizione elettorale

Si ritira dalla competizione elettorale Luciano Biscella, ex sindaco di Cislago dal 2006 al 20016 che mesi fa aveva confermato di essere al lavoro per la formazione di una lista autonoma. «Non mi candiderò, non sono riuscito a coinvolgere persone che non fossero legate ad un indirizzo politico di partito, quindi non potendo costituire questo gruppo ho deciso di non candidarmi» ha spiegato l’ex primo cittadino.