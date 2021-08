Eventi in Jazz tornerà a scaldare le notti autunnali bustocche. La giunta comunale di Busto Arsizio, su proposta dell’assessore ai grandi eventi Paola Magugliani, ha approvato infatti il programma dell’edizione 2021. Negli ultimi anni il festival ha ospitato i più grandi nomi del jazz, italiani e stranieri, acciuffando l’entusiasmo di pubblico e critica.

Il programma vede tre sabati consecutivi di concerti al teatro Sociale: alla serata inaugurale, il 2 di ottobre, Fausto Leali (nella foto nella copertina di un disco con Mina) proporrà il suo repertorio in chiave jazz, mentre il 9 ottobre sarà il turno del tributo a Mina, la “tigre di Cremona” nata a Busto Arsizio nel 1940. La serata vedrà esibirsi il trio composto dal pianista Danilo Rea, dal bassista Massimo Moriconi e dal batterista Alfredo Golino.

Ci sarà anche il compositore Massimiliano Pani, figlio di Mina. Infine, il 16, si prenderanno il palco più prestigiosi hammondisti (organo elettrico) nazionali e internazionali. «Eventi in Jazz è una manifestazione che ho nel cuore e che ho riportato in città dopo alcuni anni di assenza, un ritorno che è stato molto apprezzato e condiviso anche con i comuni di Castellanza e Gallarate – ha osservato l’assessore ai Grandi Eventi Paola Magugliani -. Dopo la sospensione forzata dell’edizione 2020, le aspettative per l’appuntamento di questo autunno sono ancor più elevate, ma sono certa che non saranno deluse: la qualità dei musicisti selezionati dal direttore e sono certa che sarà un altro successo per la città anche per quanto riguarda l’attrattività e l’indotto economico generato dai concerti».

Il tutto sarà ovviamente gestito in base all’andamento della pandemia di coronavirus e alle disposizioni di sicurezza che saranno in vigore: le modalità di partecipazione ai concerti saranno quindi comunicate prossimamente, sperando di non dover rinunciare come l’anno scorso.