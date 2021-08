Una giornata a Brusimpiano e Porto Ceresio fra sentieri, spiagge, fantasmi, api e alberghi galleggianti

Il nostro Lago Ceresio Tour iniziato qualche settimana fa, ha per forza di cose (diluvio universale durante gli ultimi 10 giorni di luglio) subire un rallentamento. Riprende, più intenzionato che mai a raccontare le meraviglie dei paesini rivieraschi del Lago di Lugano, nella mattinata di giovedì 5 agosto alla scoperta di Porto Ceresio e Brusimpiano.

Proprio nel territorio di quest’ultimo comune inzia il nostro viaggio. In particolare dalla frazione di Ardena, a cui giungiamo dalla Valmarchirolo per scendere a lago evitando i più trafficati curvoni della statale che conduce invece a Lavena Ponte Tresa. Incontriamo qui il Santuario della Madonna di Ardena con il suo belvedere sul protagonista di questo tour, il Lago Ceresio, e subito due interessanti curiosità: Garibaldi e i fantasmi.

Per quanto riguarda Garibaldi: l’eroe dei due mondi, che nel 1848 durante la Prima Guerra di Indipendenza offrì il suo aiuto al re del Piemonte Carlo Alberto, dopo una serie di sconfitte si vide costretto a ripiegare e a rifurgiarsi in Svizzera. Lo fece partendo proprio da Brusimpiano e qui, ad Ardena, c’è una panchina sulla quale – si dice – si sarebbe seduto a riposare.

A proposito di fantasmi: il Santuario della Madonna di Ardena fu eretto nel 1600 e nasconde una storia misteriosa, raccontata anche sul sito Visitbrusimpiano.org:

“Tanti sono i fatti accaduti attorno a questa piccola chiesa immersa in un pittoresco scenario di rigogliosa vegetazione. Tra tutti, il più curioso e misterioso è forse quello riguardante il fantasma, – o diversi spiriti – che si pensava agisse indisturbato suonando le campane del Santuario nelle ore più varie. Il 2 maggio 1979 nella canonica del Santuario sei persone testimoniarono persino di aver visto bicchieri, tazzine e immagini religiose muoversi e passare attraverso i muri. Proprio per questo motivo molti esperti del paranormale sono giunti ad Ardena durante gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, per indagare questi inspiegabili fenomeni. L’identità del presunto fantasma, però, non è mai stata svelata, rimanendo avvolta in un’aura di mistero che contribuisce a rendere il Santuario della Madonna di Ardena un luogo ancora più intrigante e carico di un fascino d’altri tempi.”