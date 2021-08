Riparte il tour dei quartieri di Maggioni, appuntamento al Redentore

Sabato 28 agosto il Pd e il candidato sindaco Mauruzio Maggioni si ritroveranno nel quartiere Redentore di Busto Arsizio nell’ambito del tour dei quartieri #BustoinTour. Appuntamento alle 10.30 in via Vespri Siciliani, angolo via Tolmino.

Insieme a Maggioni ci saranno la consigliera comunale dei Democratici, Cinzia Berutti, il segretario cittadino del partito Paolo Pedotti, volontari e residenti.