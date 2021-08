Ripartono a Ferragosto i laboratori creativi di Villa Panza Kids

Sono ispirati alla mostra “Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan” i prossimi laboratori per bambini di Villa Panza Kids: tre esperienze interattive in cui i piccoli partecipanti avranno l’occasione di conoscere due grandi maestri della contemporaneità e scoprire angoli suggestivi del parco della villa. Tre occasioni per avvicinarsi divertendosi all’arte contemporanea, alla poetica e agli strumenti degli artisti protagonisti della mostra allestita a Villa Panza, per stimolare la curiosità dei bambini e la loro creatività attraverso speciali percorsi e atelier creativi.

Tutte le attività iniziano alle 15.30 e hanno una durata di 2 ore.

DOMENICA 15 AGOSTO – SCULTURE NATURALI

Un percorso multisensoriale consentirà ai bambini di scoprire gli alberi più rari e maestosi, le forme delle aiuole fiorite, le installazioni di land art, gli inaspettati angoli del giardino romantico e speciali scorci prospettici.

Saranno le forme della natura ad ispirarci per realizzare eco-sculture.

DOMENICA 29 AGOSTO – COLORE IN MOVIMENTO

Il laboratorio creativo è ispirato ai lavori dell’artista Sean Shanahan esposti nella mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan.

I bambini realizzeranno un monocromo utilizzando delle strisce di carta colorata che verranno allestite in modo tale da creare un quadro dinamico. Seguirà un’installazione collettiva.

Le tematiche che si affronteranno sono: colore, forma, monocromo, spazio, effetto dinamizzante dell’opera.

DOMENICA 5 SETTEMBRE – SPECIALE: KIDS FINISSAGE

Uno speciale appuntamento per salutare le opere dei due grandi protagonisti della mostra Sudden time. Chiara Dynys – Sean Shanahan e realizzare un’opera partecipata ispirata alle installazioni osservate.

INFO E BIGLIETTI

Biglietti

Bambino iscritto FAI: € 5

Bambino: € 10

Pacchetto di 3 laboratori iscritto FAI: € 12

Pacchetto di 3 laboratori: € 25

Per partecipare alle attività la prenotazione è vivamente consigliata: clicca qui

CONTATTI

Per informazioni

Villa e Collezione Panza

0332 283960

faibiumo@fondoambiente.it

Cell. /WhatsApp:

Francesca: 349 6008287