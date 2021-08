Ritiro, amichevoli e mercato: l’estate della Pro Patria

Quarta stagione di fila in Serie C per la Pro Patria, che si appresta a vivere l’anno 2021-2022 con un nuovo allenatore, ma le stesse ambizioni di fare bene dopo il quinto posto nel campionato passato.

DIRIGENZA

Presidente: Patrizia Testa

Direttore Sportivo: Sandro Turotti

Segretario: Cristian Moroni

Team Manager: Beppe Gonnella

STAFF

Allenatore: Luca Prina (nuovo)

Allenatore in seconda: Massimo Sala (confermato)

Collaboratore Tecnico: Giuseppe Le Noci (nuovo)

Preparatore Atletico: Stefano Bortolan (nuovo)

Preparatore dei portieri: Renato Redaelli (confermato)

SQUADRA

Portieri: Giulio Mangano (1999, confermato, 2023)

Difensori: Andrea Boffelli (1997, confermato, 2023), Manuel Lombardoni (1998, confermato, 2022), Stefano Molinari (2000, confermato, 2022), Lorenzo Saporetti (1996, confermato, 2022), Moris Sportelli (2000, Arezzo, 2023)

Esterni: Luca Pizzul (1999, confermato, 2022), Leonardo Galli (1997, confermato, 2022), Stefano Vaghi (2001, confermato, 2023), Franco Vezzoni (2001, Inter, prestito 2022), Niccolò Pierozzi (2001, Fiorentina, prestito 2022)

Centrocampisti: Luca Bertoni (1992, confermato, 2023), Tommaso Brignoli (1999, confermato, 2022), Davide Ferri (2002, confermato, 2022), Filippo Ghioldi (1999, confermato, 2022), Gianluca Nicco (1988, confermato 2023), Giovanni Fietta (1984, confermato, 2022), Riccardo Colombo (1982, confermato, 2022)

Attaccanti: Sean Parker (1997, confermato, 2022), Leonardo Stanzani (2000, Pontedera, 2023), Stefano Banfi (2000, Caronnese, 2022), Davide Castelli (1999, confermato, 2024)

*Legenda: nome cognome (data di nascita, provenienza, scadenza contratto)

RADUNO

Lunedì 19 giugno stadio “Speroni” Busto Arsizio – LEGGI QUI

RITIRO

Da mercoledì 21 a sabato 31 luglio a Sondalo (So)

AMICHEVOLI

31 Luglio 2021, Stadio “Speroni” di Busto Arsizio: Alessandria 0-1 – LEGGI QUI

4 Agosto 2021, Stadio “Speroni” di Busto Arsizio: Monza 1-1 – LEGGI QUI

7 Agosto 2021, Stadio Comune “Giovanni Provasi” di Castellanza: Castellanzese (Ore 18)

11 Agosto 2021, Stadio Comunale di Caronno Pertusella: Caronnese (Ore 18)

14 Agosto 2021 – Coppa Italia Serie C (Avversario e orario da definire)

19 Agosto 2021, Stadio “Annibale Sacchi” di Castano Primo: Castanese

INIZIO CAMPIONATO

Domenica 29 agosto