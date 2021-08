Senso unico alternato in via Caracciolo per potare l’albero

Senso unico alternato questa mattina, martedì 3 agosto, in via Caracciolo a Varese a causa di un cantiere all’altezza dell’incrocio con via Monguelfo.

L’intervento di potatura sul platano ha imposto restrizioni alla carreggiata per consentire l’utilizzo del cestello.

Nelle ore di punta, la coda in direzione Varese arrivava sino al centro del quartiere di Masnago.