Si cerca un 50enne di Cislago disperso sul Monte Castello

Dalla sera del 28 agosto sono in corso le ricerche di un uomo del 1950 residente a Cislago, in provincia di Varese che si trova in vacanza in provincia di Bergamo. Si è allontanato nel primo pomeriggio e l’ultimo avvistamento è stato nei pressi della sua abitazione a Valpiana, frazione di Serina. Sono partite le operazioni, che da ieri stanno proseguendo in una zona caratterizzata dalla presenza di aree molto impervie, con una fitta vegetazione che complica notevolmente il lavoro.

Le squadre hanno battuto i sentieri principali. L’elicottero di Bergamo dell’Areu ha sorvolato la zona e ha portato in quota i tecnici, sul Monte Castello, che hanno perlustrato i canali limitrofi all’area di scomparsa. L’elicottero di Regione Lombardia, con alcuni tecnici del Cnsas a bordo, ha esaminato l’area dall’alto. Vengono impiegati anche i droni e intanto le squadre territoriali proseguono a piedi con l’ausilio delle unità cinofile, insieme con i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Per ora purtroppo nessuna traccia.