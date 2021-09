Castelseprio sorride con le fiabe di Rodari

Gianni Rodari non passa mai di moda e le sue fiabe continuano a conquistare le nuove generazioni. È accaduto a Castelseprio domenica scorsa, quando, un evento organizzato dall’Associazione Del Seprio ha conquistato gli abitanti più piccoli del comune della valle Olona.

Ecco il racconto della giornata in una nota degli organizzatori:

Domenica 5 settembre si è svolto l’evento: “Viaggio nella Fantasia“, organizzato dall’Associazione Del Seprio con il supporto della Compagnia teatrale La Marmotta e il patrocinio del comune di Castelseprio. Un viaggio itinerante in cinque tappe nel quale la compagnia teatrale ha reso omaggio a Gianni Rodari.

All’evento hanno partecipato molti bambini e famiglie arrivate da tutta la provincia, che hanno ascoltato a bocca aperta le storie messe in scena dalla Compagnia. Gli attori hanno reso partecipe il pubblico con domande e azioni rendendo la rappresentazione interattiva.

«Siamo molto felici che i bambini si siano divertiti passando un pomeriggio diverso all’aria aperta, vederli correre, giocare felici e attenti ai racconti ci riempie di gioia – ci dice Davide Fogliano Segretario generale dell’Associazione Del Seprio – e siamo onorati che molti genitori si siano congratulati con noi per l’iniziativa, per l’organizzazione, ma anche per la bellezza e la pulizia di Castelseprio che hanno avuto l’occasione di conoscere proprio in questa occasione. Quest’evento è il primo progetto in collaborazione con “La Marmotta” e visto il successo riscosso, speriamo di poter portare altre iniziative con il loro supporto».

Fogliano continua dicendoci che: «Nulla può essere realizzato da soli ed è grazie all’impegno di tutti: volontari civici, protezione civile, Amministrazione comunale e al sindaco, Silvano Martelozzo, che ringraziamo, che tutto ciò è stato possibile!»