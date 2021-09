Centro Popolare Gallarate si presenta: “Più figli e meno tasse”

«Siamo persone appassionate di politica e del bene della città che porteranno la visione cristiana in consiglio»: la lista Centro Popolare Gallarate si è presentata agli elettori questa mattina, sabato 11 settembre, in piazza Libertà.

Una lista moderata e di centro che sostiene il sindaco uscente Andrea Cassani, il cui capolista è Donato Lozito (presidente del consiglio comunale uscente): «Abbiamo tanta sostanza e tanta capacità, tanta voglia e passione di dare a Gallarate quello che si merita».

Cassani ha ringraziato i candidati al consiglio comunale, che sono stati i primi insieme a alla Lega a sostenere la ricandidatura: «Vi ringrazio per tre motivi: la correttezza del capolista per essersi distinto nei 5 anni di consiglio comunale; la preparazione di un gruppo numeroso: sono rimasto impressionato dalla qualità del dibattito interno degli scorsi mesi; e poi da subito hanno scelto di risostenermi, sono stati i primi insieme alla Lega a sostenermi».

I valori alla base della lista sono la famiglia e la cristianità, «che aggiungeranno plusvalore al consiglio comunale».

“La buona politica di centro”

Presenti al gazebo elettorale Andrea Brenna, segretario nazionale del Popolo della famiglia, e l’onorevole Carlo Senadli di rinascita Democrazia Cristiana, due partiti che appoggiano la lista gallaratese. Senaldi ha rivendicato la posizione della lista al centro: «Il centro esiste in questa lista: voi avete la possibilità di essere bravi sostenendo il sindaco e inserendovi nella realtà di Gallarate che ha delle prospettive davanti che devono essere affrontate».

Così il segretario Brenna:«Siamo convintamente in questo schieramento, la vena più bella della Lombardia (moderazione e impresa). Non esistono estremismi, esiste solo la buona politica. Il nostro obiettivo è riportare il senso della buona politica e sosteniamo Andrea Cassani che ha saputo gestire bene il Covid: Gallarate è una delle città lombarde che ha bisogno di rimettere al centro la politica buona. Prospettiva verso i cittadini di una politica amica, vicina, semplice e accessibile. Basta burocrazie nei confronti delle famiglie (quoziente famigliare in programma): più figli e meno tasse che riporterà Gallarate verso la prosperità. Altri cinque anni di crescita e prosperità».

Centro popolare ha incassato anche l’endorsement dell’assessore regionale Raffaele Cattaneo: «Questa è la lista in cui si riconosce Noi con l’Italia. Perché votare una lista di centro quando ci sono estremismi? Puntiamo sui valori del centro e la lista non è nostalgica. È una fortuna che a Gallarate ci sia una lista che si richiama ai valori di tradizione cattolica e laica-riformista. Nella storia italiana la cultura politica che ha fatto grande l’Italia è la Dc, seguita poi da Forza Italia e dal Popolo della Libertà. Vengono prima la persona e la famiglia della società. Il ruolo dell’amministrazione è aprire spazi ai soggetti e non di calare dall’alto le idee. Noi riteniamo che in politica l’altro non è un nemico da abbattere, bisogna rispettare l’altro».

I candidati

1. Donato Lozito

2. Luigi Ettore Mario Galluppi

3. Guido Senaldi

4. Davide Bianchi

5. Emanuela Armonti

6. Paola Barcella

7. Achille Beia

8. Fabio Bianchi

9. Adalberto Canavesi

10. Lorenzo Ciampolli

11. Marina Figini

12. Gloria Maria Fornasieri

13. Alessio Forni

14. Elisa Iuzzolino

15. Giorgio Luoni

16. Vittorio Macchi

17. Paola Nicora

18. Anselmo Palmieri

19. Marianna Patruno

20. Mariangela Puricelli

21. Alberto Ronzi

22. Francesco Rossi

23. Francesco Rubino

24. Anna Trapanese