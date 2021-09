Dalla Ecorun al Sass de Fer, un weekend di corsa nel Varesotto

Un fine settimana di corsa nel Varesotto. Le nuvole e la pioggia, in alcuni momenti di domenica molto intensa, non hanno fermato le centinaia di sportivi che hanno partecipato agli eventi organizzati in provincia.

A Varese è stato il weekend dell’Ecorun, la festa dello sport che ha coinvolto il centro della città di Varese. QUI LE FOTO

Corsa in montagna, invece, sabato a Laveno Mombello. Sabato 25 settembre si è svolta l’edizione 2021 della Vertikal Sass de Fer, con partenza dal centro e percorso dalla bidonvia sino ad arrivare in vetta. La gara di corsa in montagna è valida come prova tricolore per il campionato CSAIn per la specialità del vertical trail running.

In 1200 hanno partecipato domenica mattina alla StraSaronno, la manifestazione organizzata dal CLS Sport in collaborazione con la Fondazione CLS di Saronno, che si occupa della socializzazione di soggetti portatori di handicap in collaborazione con Gap Saronno e Running Saronno.