Incidente sulla sp 62, un ferito a Rancio Valcuvia

Incidente attorno alle 18 lungo la Sp 62, all’altezza di Rancio Valcuvia. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro le barriere di protezione alla carreggiata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un fuoristrada e un’autopompa hanno messo in sicurezza in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.