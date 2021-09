Parte da “Storia di uno” la nuova rassegna teatrale “Impressioni”

Dopo il “Rifugio antiatomico” offerto dagli incontri sulla genitorialità, il progetto “Una cura per la cultura” di Intrecci teatrali prosegue con la nuova rassegna teatrale “Impressioni – Spettacoli per lasciare un segno” promossa assieme a Coop Attivamente tra Como e Bisuschio, e che proprio dal cortile del teatro San Giorgio di Bisuschio parte, venerdì 10 settembre alle ore 21 con “Storia di uno”.

«Abbiamo fuso le nostre competenze, idee e professionalità con quelle di CoopAttivaMente per dare vita a un nuovo festival, che non è solo un festival – spiega Andrea Gosetti, di Intrecci Teatrali – Impressioni è anche una serie di domande e riflessioni da fare insieme dopo il periodo di pandemia. I nostri bisogni, ciò che ci rende davvero felici. La pre adolescenza e l’amore, le emozioni; la famiglia fatta di relazioni e dinamiche in movimento, l’ascolto, il gusto della vita e l’importanza delle piccole cose».

Gli spettacoli vengono rappresentati sia a Bisuschio, nella sede di Intrecci Teatrali al Teatro San Giorgio (via della Repubblica n. 22), un luogo di cultura, di incontro e relazione per giovani, adulti, famiglie, e anche a Como, presso L’Ex Tinto-Stamperia Val Mulini, al civico 3 di via dei Mulini, sempre con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Venerdì 10 Settembre ore 21 al Teatro San Giorgio di Bisuschio

STORIA DI UNO

Dalla preadolescenza in avanti l’amore bussa alla porta con un abito nuovo. Un’emozione che travolge senza preavviso e trova i ragazzi impreparati. E’ un argomento che culturalmente spaventa. Eppure di emozioni bisognerebbe parlare.

“Storia di un No” racconta di Martina che ha quattordici anni, una pianta carnivora di nome Yvonne e delle cuffiette bianche. Martina non ha vestiti firmati, non ha il motorino e non ha la mamma. “Storia di un No” racconta anche del papà di Martina: un papà attento che lavora da casa, ama Jane Austen e cucina lasagne ogni volta che c’è qualcosa di importante da festeggiare. “Storia di un No” racconta di Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti ogni mattina e che di Martina s’innamora praticamente subito. Almeno così dice lui.

“Storia di uno” è la storia di un incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma che è bello lo stesso, di famiglie che non sono come le vorremmo, della necessità di considerare l’altra metà della coppia come essere funzionale a noi e ai nostri bisogni, dell’amore confuso con il possesso. E’ la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose.

Può un’adolescente cambiare il mondo? Ecco. “Storia di un No” parla di questo. E anche di Orsetta, di Eugenio, di Favetti, di Annalisa e di Dario.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria a questo link.

I prossimi spettacoli della rassegna in programma a Bisuschio saranno il 18 settembre con “Tre” della compagnia ScenaMadre e “Nel tuono tra i lampi o nella pioggia” con Jacopo Boschini il 23 Settembre.

Per maggiori informazioni e prenotazioni 331 3193531 oppure intrecciteatrali@gmail.com.