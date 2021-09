Il Partito Socialista in piazza a San Fermo per le elezioni

I militanti del Partito Socialista Italiano saranno domenica 19 settembre nel quartiere di San Fermo per la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di ottobre. L’appuntamento con il gazebo del partito è in piazzale Spozio dalle 9 alle 12.

«Crediamo nella giustizia sociale, nella libertà, nella solidarietà tra le persone – spiegano i militanti -. Crediamo che questi ideali debbano essere alla base dell’impegno di tutti coloro che sentono il dovere di fare qualcosa per la loro comunità, a qualsiasi livello, anche a cominciare dal Comune. Per questo, con la forza di un ideale antico e moderno al tempo stesso, noi socialisti abbiamo deciso di presentare una nostra lista alle elezioni del 3 ottobre, con le quali i cittadini di Varese sceglieranno il loro sindaco per i prossimi cinque anni. Sosterremo la ricandidatura di Davide Galimberti, nel quale abbiamo riconosciuto il nostro stesso amore per l’uguaglianza e la giustizia sociale. I nostri temi programmatici sono: il Welfare, il Lavoro, la Sicurezza, la Salute, l’Istruzione, l’Ambiente, l’Innovazione tecnologica».

La lista dei candidati:

1. Roberto Agrati

2. Claudio Vanetti

3. Chiara Ambrosoli

4. Francesca Cosentino

5. Sergio Marcon

6. Emanuela Marobbio

7. Filippo Curigliano

8. Giovanni Russo

9. Francesca Iommazzo

10. Ignazio Celato

11. Norberto Furiani

12. Bruno Capetta

13. Alessandro Russo

14. Giancarlo Castiglioni

15. Paolo Ferrara

16. Felice De Sena

17. Vincenzo Remine

18. Abida Malik

19. Calogero Casà

20. Mariateresa Oliva

21. Alda Mariani

22. Maurizio Abbamonte

23. Gaia Eleonora Liccardi

24. Agnessa Dymsha

25. Orlando Vivaldo Rinaldi