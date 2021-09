Il presidente dell’Emilia-Romagna in visita a Gallarate con Margherita Silvestrini

Buona amministrazione, idee e proposte per il futuro: le porta Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite a Gallarate al fianco di Margherita Silvestrini, la candidata sindaco del centrosinistra a Gallarate.

Bonaccini presenterà il suo libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro”, in dialogo appunto con Margherita Silvestrini.

All’evento sarà presente anche il senatore Alessandro Alfieri che introdurrà il dibattito che sarà moderato dal giornalista di Senza Filtro, Norman di Lieto.

«Sono lieta di incontrare Stefano Bonaccini che sta dando prova di grandi capacità amministrative. Sarà interessante dialogare con lui prendendo spunto dal suo ultimo libro: “Il Paese che vogliamo” per scoprire insieme possibili punti in comune con le azioni che intendiamo intraprendere anche nella nostra Città, Gallarate» dice Silvestrini.

L’appuntamento è per domenica 26 Settembre alle 18.15 al Bar Giardino in Piazza Risorgimento, 10 a Gallarate. In caso di maltempo l’evento si sposterà alle Scuderie Martignoni di Gallarate.