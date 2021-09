Il Varese prepara l’esordio in casa tra abbonamenti e infortunati

Dopo il vittorioso esordio di Lavagna, il Città di Varese guarda avanti e prepara la sfida contro il Fossano di domenica 26 settembre (ore 15.00), che sarà la prima di campionato al “Franco Ossola”.

INFORTUNATI

Se contro la Lavagnese sono arrivati tre punti, sono diversi gli strascichi che condizioneranno le scelte di mister Ezio Rossi in vista della prossima gara. Detto di Francesco Gazo, che starà lontano dai campi per un po’, la lista infortunati vede già Emanuele Marcaletti, Roberto Cappai e Donato Disabato. Durante la gara del “Riboli” il difensore Gianluca Parpinel ha lasciato il campo per un problema al ginocchio, ma l’allarme dovrebbe già essere rientrato, tanto che il numero 5 si è già allenato con la squadra, mentre il portiere Luca Trombini si è fatto male alla mano; per lui analisi in corso per definire il tipo di infortunio e i tempi di recupero. Alla lunga lista di infortunati si aggiungerà la squalifica di Luca Di Renzo, che si è beccato il cartellino rosso.

ABBONAMENTI

Prosegue intanto la campagna abbonamenti, che terminerà sabato 25 settembre alla vigilia della gara contro il Fossano. Oltre alla vendita online – sempre aperta – che avviene piattaforma Diyticket (GUARDA QUI) la società aprirà i botteghini dello stadio sabato 25 settembre con una doppia finestra: 10:00-12:00 al mattino, 15:00-18:00 al pomeriggio. Nella giornata di sabato, negli stessi orari, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di domenica 26 con il Fossano, disponibili in prevendita dalla mezzanotte di mercoledì 22 fino alle 23:59 di sabato 25 sempre sulla piattaforma Diyticket (GUARDA QUI).