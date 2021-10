In attesa del ballottaggio di Varese: i risultati dopo il primo turno

In attesa dei risultati del ballottaggio nella città di Varese, il cui spoglio sarà seguito in diretta da Varesenews, facciamo il punto della situazione dopo il primo turno.

L’intera campagna elettorale ha visto una grande polarizzazione tra i due principali contendenti ora al ballottaggio, Davide Galimberti e Matteo Bianchi: il sindaco uscente Davide Galimberti e il suo sfidante Matteo Bianchi dopo il primo turno sono divisi da circa mille voti, e da poco più di tre punti di percentuale.

Dietro di loro, nessuno degli altri cinque candidati sindaco è arrivato al quorum del 3 per cento che avrebbe permesso loro di avere almeno un posto in consiglio comunale: tutti insieme si sono spartiti si e no il 7 per cento restante.

Daniele Zanzi, con Varese 2.0 ha infatti ottenuto 887 voti, il 2,71%; Carlo Alberto Coletto con Varese in Azione ne ha ottenuti 650 pari all’1,99%; Caterina Cazzato con Noi Civici per Varese ha ottenuto 358 voti, pari all’1,10%), Francesco Tomasella di Varese Libera 254 voti pari allo 0,78%; e infine Giuseppe “Pippo” Pitarresi ha preso 149 voti, pari allo 0,46%.

Il candidato del centro sinistra è stato sempre avanti nello spoglio e i primi risultati l’avevano portato anche oltre il 50%, ala fine però si è attestato al 48,02% un risultato considerato comunque «Storico» e in ogni caso superiore, sia percentualmente che in numeri assoluti a quello del primo turno del 2016. La distanza con Matteo Bianchi, che ha ottenuto il 44,94 per cento, è di 1007 voti, pari al 3,08% .