A Cocquio Trevisago Centrella vince e si complimenta con gli avversari

Cinque sezioni, la corsa al cardiopalma, con una in mano agli sfidanti, quella del seggio «fortino» di Caldana mentre un’altra al sindaco in carica Centrella.

Poi arrivano le altre tre dove le misure si fanno più nitide e alla fine il distacco è netto e alle 16.30 parte la seconda avventura di Danilo Centrella che vince le elezioni a Cocquio Trevisago con uno scarto di alcune centinaia di voti totalizzati dalla lista “Insieme per Crescere”.

Il margine sugli sfidanti c’è ed è molto netto: uno stacco importante sulla lista “Primavera” di Andrea Andreoli che ha condotto una camoagna elettorale eficace ma non al punto di riuscire a prendere il primo cittadino.

Un’ora dopo arriva il messaggio di Centrella che per motivi di lavoro (fa il chirurgo) non è ancora arrivato al seggio per festeggiare. Messaggio improntato sul fairplay e sulla collaborazione: «Faccio i complimenti a tutti i candidati per la campagna elettorale. In consiglio comunale non ci saranno maggioranza o minoranza ma persone che lavoreranno per il bene del paese» (nella foto, un momento dello spoglio).

Alla fine i voti di Primavera, 943 (43.96%) non bastano a scalzare il sindaco in carica che prende il 56,04%, 1202 voti

Le preferenze della lista “Insieme per Crescere”:

Fastame 26

Todeschini 18

Passeri 46

Castellini 81

Moretti 155

Crugnola 43

Arcani 12

Potenzoni 42

Pozzi 23

Pane 37

Belli 16

Coter 17

Preferenza di “Primavera”



Ballarin 49

Bevilacqua 34

Boncilli 24

Cappelli 27

Carniato 24

De Maddalena 36

Ghirardelli 36

Griffini 47

Lempi 18

Munaretto 39

Peruzzi 24

Savoldi 37