Elezioni a Gallarate: i risultati del voto in diretta

Lo spoglio elettorale di Gallarate in diretta, ecco la sfida. Cinque candidati sindaci e trecento candidati consiglieri: sono i numeri delle elezioni nella Città dei due galli.

Dopo una lunga campagna elettorale (le prime mosse di alcuni candidati risalgono quasi a un anno fa), anche Gallarate attende di conoscere chi sarà il sindaco che governerà, con la sua maggioranza, la città per il quinquennio 2021-2026.

Le urne sono aperte alle ore 15 nelle 49 sezioni elettorali tra il centro e gli otto rioni che compongono la città. In questo articolo lo seguiremo in diretta con dati, foto, video e commenti dai seggi.

(Oltre a questo articolo, che verrà aggiornato costantemente, seguiremo in diretta lo spoglio del Comune di Varese, del Comune di Busto Arsizio, e quello di tutti gli altri comuni al voto)

I candidati sindaco di Gallarate votano

Quattro dei cinque candidati sindaco domenica hanno postato sui propri account social le immagini del loro voto nei diversi seggi cittadini. Margherita Silvestrini e Andrea Cassani hanno votato ai Ronchi, Massimo Gnocchi a Cajello, Sonia Serati a Crenna. Qui le foto

Quanti voteranno a Gallarate?

Come in pressoché tutti i Comuni al voto, l’affluenza è la prima incognita di queste elezioni. Alle 23 di domenica a Gallarate aveva votato il 38% esatto degli aventi diritto (15.394 gallaratesi su 40.506). Non ci sono dati intermedi nella giornata di lunedì, ma da un calcolo approssimativo intorno alle 12 aveva votato circa il 45%. Nella mattina di lunedì non si erano viste certo code, complice anche la pioggia battente.

Nel 2016 era stata superata la soglia del 50% al primo turno, mentre al ballottaggio aveva votato il 47,92% dei gallaratesi iscritti alle liste elettorali (qui tutti i dati di allora).

Le sezioni più piccole sono la 11 e la 12 (ospedale e case di riposo, con una cinquantina di iscritti totali), mentre le più grandi sono la 45 e la 48, ad Arnate, entrambe con 1.110 iscritti a votare (sono in totale sette le sezioni con più di mille iscritti)