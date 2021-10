Gatto risponde a Piu, contro la Pro Vercelli la Pro Patria si ferma sull’1 a 1

La Pro Patria non riesce a bissare il successo di mercoledì a Legnago e nelle mura amiche dello Speroni di Busto Arsizio si fa rimontare da una buona Pro Vercelli nel match valido per l’undicesima di campionato di questo pomeriggio, domenica 24 ottobre.

Galleria fotografica Pro Patria - Pro Vercelli 1 - 1 (24.10.2021) -ph. Corradin 4 di 33

Tigrotti in vantaggio ad inizio secondo tempo grazie al rigore guadagnato e trasformato da Piu ma a 20’ dalla fine Gatto sfrutta al meglio un cross dalla bandiera di Emanuello e trova la rete che fissa il punteggio sull’1 a 1. Il pareggio vale comunque il quinto risultato utile consecutivo per la squadra di Prina, che sale a 13 punti in classifica.

FISCHIO DI INIZIO

In una bella e soleggiata giornata di fine ottobre davanti ai 600 spettatori dello Speroni entrambe le “Pro” scelgono di schierarsi in campo col 352. Prina conferma quello che pare essere oramai la “sua Pro Patria”, con ormai i soliti interpreti (Nicco e Fietta mezz’ali, Stanzani dietro a Piu in attesa del ritorno di Castelli e dei 90 minuti nella gambe di Parker), così come Scienza ritrova i suoi migliori giocatori optando per qualche cambio rispetto al turno di giovedì contro il Giana Erminio, a partire dal rientro di Awua, il migliore della partita per muscoli, grinta e la quantità di palloni prima recuperati e poi giocati in tandem con Emanuello, autore dell’assist che è valso il pareggio vercellese. Per la Pro Patria Pierozzi e Pizzul ritornano padroni di fascia ma oggi pomeriggio la gara si è giocata maggiormente nella parte centrale del campo, dove Nicco, Bertoni e Fietta sono stati protagonisti di partita combattuto metro su metro, e decisa da due gol su calcio da fermo.

PRIMO TEMPO

Anche oggi a Busto va in scena un primo tempo a reti bianche, scandito da una grande lotta a centrocampo che ha portato un solo vero tiro nei primi 45 minuti, quello di Awua sul finire del primo tempo. Al 35′ il mediano della Pro Vercelli non riesce col destro a finalizzare il pallone che involontariamente Molinari gli aveva servito in disimpegno dopo un’ottima chiusura. Contro gli scatenati Comi e Bunino, oggi tuttavia “incatenati”, buona anche questa sera la prestazione del trio difensivo Sportelli, Boffelli e Molinari, fatta esclusione dell’errore in impostazione sul tiro di Awua. Ancora in difficoltà invece “l’attacco leggero”, che senza prima punta in area o da boa a metacampo fa fatica a giocare palloni nell’area difesa da Tintori.

SECONDO TEMPO

Al rientro dagli spogliatoi la partita riparte con ritmi decisamente diversi da quelli visti nella prima frazione anche grazie all’ingresso di Parker, dentro al posto di Stanzani. Dopo appena cinque minuti la Pro Patria trova infatti la rete del vantaggio con Piu. In realtà l’attaccante realizza ben due gol nel giro del sessanta secondi, anche se il primo viene annullato dal direttore di gara Cherchi che decide di convertire l’azione di Piu in penalty, poi realizzato sempre dal numero 27.

Andiamo con ordine e ricostruiamo l’azione simile a Juve-Roma di settimana scorsa: tutto nasce da una rimessa dal fondo di Caprile, quando la palla alta finisce prima sulla testa di Stanzani e poi, sul prolungamento del numero 9, a Piu, tutto solo in area di rigore e steso da Tintori. L’intervento dell’estremo difensore vercellese prende soltanto le gambe dell’attaccante e il pallone rotola lento in rete, dagli spalti si alza il boato per il gol ma l’arbitro ferma tutto, non concede vantaggio e assegna il rigore mostrando il giallo al portiere. Dagli undici metri ancora un brivido: Piu calcia la sfera a mezza altezza, Tintori si allunga, sfiora coi guantoni la palla che finisce “nel sette” dove si annodano le regnatele.

Il gol è “il giro di vite” della partita perché la Pro Vercelli non ci sta alla sconfitta, effettivamente immeritata per quanto mostrato nei complessivi novanta minuti. Inizia così il più classico degli arrembaggi da parte dei piemontesi che non vogliono tornare a casa da Busto con zero punti. Il muro dei tigrotti resiste bene e mette ben 7 volte il pallone in corner difensivo. Ma se c’è una squadra del girone A capace (e “rapace”) a sfruttare le situazioni coi singoli quella è proprio la Pro Vercelli. A venti minuti dalla fine Caprile viene battuto da Gatto che dentro l’area con un diagonale potente sfrutta al meglio il corner calciato da Emanuello.

Il gol dà fiducia agli ospiti, in tutti i modi desiderosi di portarsi a casa la vittoria e in forcing d’attacco fino al 94′. La più grande occasione della partita è però della Pro Patria ed è identica all’azione del rigore di Piu. All’87 ancora una volta dal fondo Caprile va lungo coi piedi , Vezzoni spizza di testa per Parker, Masi lo anticipa ma sul retropassaggio per il portiere rischia la frittata perché l’ariete dei tigrotti è più veloce di Tintori nell’avventarsi sul pallone. Solo un tuffo da gatto pulito sul pallone impedisce a Parker di segnare un gol praticamente a porta vuota.