A Luvinate polverizzato il quorum: Boriani verso il terzo mandato

A Luvinate si comincia a pensare alla terza proclamazione del sindaco Boriani.

I dati sull’affluenza, sottraendo il numero dei residenti all’estero (iscritti nei registri Aire) come previsto dalla normativa per i Comuni al voto con un solo candidato sindaco, fanno tirare un sospiro di sollievo ad Alessandro Boriani e ai membri della lista civica Tre Torri Luvinate, ma anche alla buona parte di cittadini che si è recata alle urne rispondendo alla chiamata del sindaco uscente.

Gli aventi diritto a Luvinate sono 1147, ai quali vanno sottratti i 99 iscritti all’Aire. La percentuale sull’affluenza fornita dal Ministero dell’Interno alle 23 è del 47,40% (5 anni fa era stato leggermente più alto, al 48,86%), sufficiente per aspettare sereni lo spoglio dopo le 15 di lunedì 4 ottobre: serve che il 50% dei voti sia stato espresso in modo corretto per proclamare Alessandro Boriani sindaco di Luvinate per la terza volta di fila.