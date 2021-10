Matteo Salvini torna a Varese a sostegno di Bianchi

Matteo Salvini torna a Varese a sostegno del candidato Sindaco del Centrodestra Matteo Bianchi.

Il leader della Lega arriverà alle 15.00 in piazza Monte Grappa, dove ci sarà un punto stampa, quindi andrà in piazza della Repubblica. Luogo simbolo nonché uno dei punti centrali della campagna elettorale varesina, per il quale il candidato Sindaco Matteo Bianchi ha proposto un progetto concreto, con lo spostamento degli uffici comunali all’interno dell’ex Caserma.

Salvini incontrerà gli ambulanti del mercato cittadino e i cittadini, insieme a Bianchi, in un tour di ascolto della gente che rappresenta la base di qualsiasi azione politica.

“Il nostro candidato Sindaco sta girando tutta la Città incontrando e ascoltando i Varesini. Allo stesso tempo gli esponenti nazionali del Centrodestra vengono a Varese, ma vengono in piazza, perché a tutti i livelli istituzionali nel nostro dna c’è proprio l’ascolto e il confronto diretto. Al contrario, parlamentari ed esponenti di alto livello della sinistra, chiamati da Galimberti, preferiscono fare incontri ‘al chiuso’ e autoreferenziali, esattamente come la loro azione politica, che è tutto tranne che condivisa con i cittadini” spiega la Lega di Varese in una nota.