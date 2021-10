No Green Pass sfilano per le vie del centro di Varese

Centinaia di persone hanno preso parte alla manifestazione no Green Pass per le strade del centro di Varese che si è svolta oggi, sabato 23 ottobre. Dopo il sit in di solidarietà con i lavoratori del porto di Trieste in piazza del Podestà, i partecipanti hanno ripetuto la formula (che non avrebbe bisogno di autorizzazioni particolari) in piazza Montegrappa e ai Giardini Estensi, mostrando striscioni di solidarietà coi portuali e contro l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. Non si registrano tensioni o incidenti.