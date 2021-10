A Vedano Olona il volontariato torna in piazzetta della Pace con “Vedano Dona”

Sabato 2 ottobre ritorna, dopo la pausa imposta dalle restrizioni anti Covid-19, la manifestazione “Vedano Dona”, evento organizzato dalle associazioni vedanesi impegnate nel campo del dono, della solidarietà e del volontariato a favore di tutti cittadini, che per tutta la giornata saranno in piazza con punti di incontro e mostre per informare e promuovere la propria attività.

L’appuntamento per tutti sarà in piazzetta della Pace, dalle 10 alle 17, per una giornata tutta particolare da trascorrere all’insegna della bellezza del Dono, nelle sue tre dimensioni, dono di denaro, di tempo e donazione biologica.

La manifestazione, che si svolge nel rispetto della normativa anti Covid-19 e prevede la necessità del green pass per potervi accedere, gode del patrocinio del Comune di Vedano Olona e vede la partecipazione speciale dell’Istituto comprensivo Silvio Pellico.

Presso i gazebo e i banchetti associativi, saranno illustrate le attività svolte in paese dalle Associazioni e saranno presentati i progetti di volontariato al fine di promuovere, sensibilizzare e coinvolgere la popolazione nella cultura e nella pratica del Dono.

“Vedano Dona”, che si conferma come un’iniziativa di spessore nel sociale e si proietta verso una cittadinanza attiva, vede quest’anno l’adesione di Avis comunale di Vedano Olona, Amevo- Associazione Micologica Ecologica Vedano Olona, Associazione Fiera di San Pancrazio, Auser Insieme Circolo Vela, Centro rieducazione equestre “L’Arca del Seprio”, Giovanna e Loris onlus, Insieme per la Scuola di Vedano Olona, Pro Loco e Protezione Civile.