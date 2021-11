Astuti: “Riaprire subito i centri vaccinali massivi e quelli per i tamponi”

Lunghe attese ai centri tamponi e appuntamenti per i vaccini in centri lontani. La rete di prevenzione del Covid è al centro della critica del consigliere del PD in Regione Samuele Astuti: «Riattivare le linee vaccinali per accelerare la terza dose e i centri tamponi per testare in tempi rapidi i casi sospetti, specialmente le classi in quarantena. La scelta delle Asst di disattivare il centro vaccinale alla Schiranna, di depotenziare quello di Malpensa Fiere e di ridurre le linee vaccinali aperte da 33 a 8 sta portando a moltissimi ritardi nelle prenotazioni delle terze dosi, il che è gravissimo. Le tante voci della scienza ci dicono infatti che l’unica arma per arginare la quarta ondata della pandemia è la terza dose. Per questo chiediamo di riattivare al più presto i centri vaccinali chiusi e riportare a pieno regime quelli ancora attivi».

«Forti criticità – continua Astuti- anche per i tamponi. Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni di famiglie che non riescono a prenotare un test in tempi rapidi e sono costrette o a lunghe lista d’attesa o a rivolgersi a centri privati, a pagamento. Un disagio gravissimo, tanto più in un momento di recrudescenza della pandemia, in cui stanno aumentando le classi in quarantena e genitori e bimbi avrebbero la necessità di essere testati in tempi rapidi. La difficoltà per le famiglie nasce dalla scelta di chiudere alcuni centri tamponi drive through tra cui Malnate (Fontanelle) e Solbate Olona (Caserma Ugo Mara), concentrando la maggior parte dell’attività all’ospedale di Varese e al poliambulatorio di Lonate Pozzolo. Chiediamo siano riattivati al più presto i punti tamponi chiusi, strumento indispensabile per il tracciamento che deve accompagnare i vaccini nella battaglia contro il covid».