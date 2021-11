“In equilibrio tra sogno e realtà” con Silvia Scuderi alla Sala Nicolini

Domenica 7 novembre, alle 15, alla Sala Nicolini di Varese, sarà inaugurata la personale di pittura dell’artista padovana Silvia Scuderi dal titolo “In equilibrio tra sogno e realtà”, patrocinata dal Comune di Varese e promossa dal “Centro Storico Italiano” associazione di promozione sociale. Il percorso espositivo è composto da una ventina di opere tra olii su tela, alcuni anche di grande formato, e carte a tecnica mista che raccontano la visione dell’artista sulla natura in dialogo tra micro e macrocosmo, in equilibrio tra l’onirico e l’informale dove il segno si fonda indissolubilmente col colore.

Il visitatore è condotto in un viaggio nella natura primordiale incontaminata, tra cielo e terra, acquitrini, sterpaglie e flora rigogliosa: è una natura in fermento dove appare il ciclo perenne di nascita e trasformazione. “Si potrebbe parlare di poesia (…) di ordine e di armonia, pur nel disordine delle cose rappresentate” (Corrado Di Pietro). Silvia Scuderi racconta molto di sé attraverso le sue opere e il titolo di questa mostra costituisce un invito, che rivolge a chi osserva, a farsi trasportare e quasi travolgere in un microcosmo in continuo divenire per vedere, sognare, sperimentare emozioni. La mostra sarà visitabile fino al 18 dicembre 2021.

Note biografiche

Silvia Scuderi, dopo la laurea in Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Padova approda all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove approfondisce e perfeziona la sua ricerca artistica. Memore degli insegnamenti dei grandi maestri dell’Espressionismo europeo e dell’Informale, porta le sue forme naturali dal figurativo all’espressione astratta in un gioco di forme e di colori ben visibili nelle opere in mostra. L’artista vive e lavora a Padova coniugando l’attività artistica con l’insegnamento.