A Golasecca arriva il “bosco incantato”

A Golasecca anche quest’anno si ripete la tradizione del bosco incantato.

Grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio – in particolar modo alla Pro Loco – e a quanti offrono il materiale per la realizzazione del favoloso bosco incantato, anche quest’anno la piazza di Golasecca si vestirà a festa per il Santo Natale.

Mercoledì 8 dicembre, con le norme vigenti per contenimento della pandemia da COVID-19, si terranno i mercatini di Natale a partire dalle ore 9.00 con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della pro loco, ci saranno musica, sculture in legno con la motosega e tante bontà.

Alle 17.00 arriva babbo Natale e si accenderà l’albero di Natale.

Un appuntamento a cui non si può assolutamente rinunciare.