Lamborghini Super Trofeo: svetta il ticinese Gilardoni

Il circuito di Misano Adriatico ha ospitato in un lungo fine settimana – ben quattro giorni in pista – le finali continentali e mondiali del Lamborghini Super Trofeo, il campionato monomarca della Casa modenese nato nel 2009 e articolato su diverse serie continentali.

Proprio in una di queste, quella europea, ha trionfato in classe Pro un pilota ticinese, Kevin Gilardoni, in tandem con Leonardo Pulcini, su una vettura del team Oregon. Non un successo semplice visto il duello stretto che la Huracan di Gilardoni-Pulcini ha ingaggiato con l’equipaggio della Kraan Motorsport di Weering e Spinelli.

Sempre a livello europeo, la Pro-Am è andata al polacco Andrzej Lewandowski mentre in classe Am il campionato è stato vinto da Claude-Yves Gosselin. Il Super Trofeo Nord America ha visto il terzo successo di Richard Antinucci del team Dream Racing. (fotogallery di Fabio Averna e Gianluca Rotondaro)

Domenica 31 ottobre sono poi andate in scena le gare della finale mondiale nella quale si è registrato il trionfo del team VS Racing (la squadra dell’ex pilota Vincenzo Sospiri), con la Huracan affidata al polacco Karol Basz e al giovanissimo italiano Mattia Michelotto, padovano di classe 2003.