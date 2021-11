Varese convoca il Centro Operativo Comunale per l’emergenza Covid

Il Comune di Varese ha convocato per questo pomeriggio il COC, Centro operativo comunale, istituito per l’emergenza sanitaria da Covid19.

“Al segnale di una ripresa dei contagi ho deciso di riconvocare il centro operativo, insieme all’assessore alla Protezione civile, Raffaele Catalano, e ai rappresentanti di ASST Settelaghi e delle Forze dell’ordine, – spiega il sindaco Davide Galimberti – questo per avere un aggiornamento sulla situazione, essere pronti a mettere in pratica tutte le nuove disposizioni che il Governo ha attuato e supportare le autorità sanitarie nella prosecuzione della campagna vaccinale. L’emergenza purtroppo non è finita e, insieme ai nostri comportamenti attenti, dobbiamo proseguire con le vaccinazioni. Tutte queste misure potranno consentirci di vivere un natale più sereno rispetto agli scorsi anni, evitando nuove chiusure”.