A Varese una giornata dedicata al miele, bancarelle e laboratori

È una bella iniziativa dedicata a uno dei prodotti tipici del nostro territorio: dalle 8 alle 18 di domenica 28 novembre, il centro di Varese ospiterà la “Giornata del Miele”.

Organizzata dal “Consorzio Qualità Miele Varesino” insieme all’Associazione Produttori Apistici e col sostegno di Camera di Commercio, la manifestazione offrirà a tutti la possibilità di apprezzare questo alimento naturale ricco di enzimi, sali minerali, vitamine e zuccheri semplici di pronta e immediata assimilazione. Un alimento che ha ormai raggiunto, nella lavorazione delle nostre aziende, un alto livello di qualità, tanto da aver guadagnato il marchio Dop per il miele d’acacia.

Durante la giornata di domenica 28 novembre, che gode del patrocinio del Comune di Varese, verranno allestite delle bancarelle lungo corso Matteotti e in piazza del Podestà: qui sarà anche possibile acquistare il nostro miele e i suoi derivati. Non mancherà uno spazio didattico, dove sarà anche allestito un alveare in miniatura.

La nostra provincia conta una produzione tra le più significative in Italia: il settore apistico varesino è forte di ben 105 imprese, 500 hobbisti e 15mila arnie.

Includendo nella propria gamma d’offerta le principali essenze floreali, quali acacia e castagno, e lo stesso tipo millefiori, il miele varesino è uno delle eccellenze del nostro tessuto produttivo sul versante enogastronomico. Una preziosità che, negli anni di punta, ha anche toccato i 550mila chilogrammi di produzione, per un valore commerciale di oltre 3 milioni di euro.