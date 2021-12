Le nuove regole su quarantena e green pass: ecco quando entrano in vigore

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata di ieri, mercoledì 29 dicembre, le nuove regole su quarantena e super green pass che entreranno in vigore in modo differenziato. Ecco una sintesi delle novità introdotte e dei tempi per l’entrata in vigore.

Le date

Le regole sulla quarantena avranno validità dall’entrata in vigore del nuovo decreto, quando questo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (la pubblicazione dovrebbe avvenire entro domani, 31 dicembre 2021).

La parte che che riguarda il super green pass entrerà invece in vigore il 10 gennaio 2022.

Nuove regole per la quarantena

Sono previste tre tipologie di comportamento per chi ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid, secondo la propria situazione vaccinale:

Chi ha tre dosi, ha effettuato il richiamo da meno di 4 mesi o è guarito dal Covid non deve osservare la quarantena ma solo effettuare la cosiddetta autosorveglianza fino a 10 giorno dopo il contatto: indossare la mascherina Ffp2 ed effettuare dopo 5 giorni dal contatto un test antigenico rapido o molecolare, solo se si presentano sintomi.

Chi è vaccinato da più di quattro mesi deve osservare 5 giorni di quarantena, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento.

Chi non è vaccinato deve stare 10 giorni in quarantena, con obbligo di tampone negativo al termine di periodo di isolamento.

Qui la sintesi di Regione Lombardia

Green pass rafforzato dal 10 gennaio

A partire dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022 (data prevista per la fine dello stato di emergenza) servirà il green pass rafforzato (o super green pass) per accedere a:

• alberghi, strutture ricettive, centri congressi;

• sagre e fiere

• servizi di ristorazione all’aperto

• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

• piscine, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto

• centri culturali, centri sociali e centri ricreativi per le attività all’aperto

Inoltre il green pass rafforzato è obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale (quindi compresi autobus e metropolitana).