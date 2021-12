A Gemonio è aperto il presepio artistico della chiesa di San Pietro

Da oltre trent’anni la chiesa di San Pietro a Gemonio ospita un presepio artistico realizzato da un gruppo di volontari “specializzati” (gli “Amici del presepio”) con il supporto della Pro Loco e della Parrocchia. Un appuntamento che si ripete anche in queste feste natalizie del 2021, nonostante l’acuirsi della pandemia.

La rappresentazione della Natività, ricca di giochi di luce e di specchi, è stata completata ed è stata aperta al pubblico nello scorso fine settimana. Da qui sino al 9 gennaio sarà visitabile sabato, domenica e nei giorni festivi tra le 15 e le 18,30. Il presepe sarà aperto anche nel giorno di Natale, tra le 16,30 e le 18,30.

Passeggiando per il paese non mancano una serie di altre decorazioni: dall’albero posizionato (insieme alle luminarie) in piazza della Vittoria, dove si sono svolte le tre giornate del Gemonio XmaShow, al presepe del Rione Piazza posizionato “fuori sede” nei pressi della scuola elementare. Un’altra tappa storica è quella con il presepe del Rione Martitt, come di consueto posizionato in piazza Virgilio. Sempre i volontari dei Martitt hanno provveduto a posizionare una serie di simpatici babbi natale ed elfi in otto punti del rione mentre in via Pasubio i “Bacuc” hanno ornato una aiuola a tema.