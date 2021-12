Incendio tra le villette di Cislago, intervengono i vigili del fuoco

Vigili del fuoco impegnati nella prima mattina del 26 dicembre per un incendio a Cislago: i pompieri sono intervenuti in via Donatello, zona di villette nella parte di Cislago che sta al di là della stazione.

Sono state impegnate le squadre di Saronno e Como, con il supporto dell’autoscala inviata da Busto Arsizio. (la foto è d’archivio)

I vigili del fuoco saronnesi sono intervenuti anche a Saronno per soccorrere una donna di 85 anni che – nella notte del 25 dicembre – era andata a dormire lasciando il gas aperto. La donna era in buone condizioni ma per precauzione è stata affidata ai soccorritori del 118 intervenuti sul posto.