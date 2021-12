Parte il processo per i lavori alle piscine della Schiranna

I lavori alle piscine della Schiranna effettuati fra il 2014 e il 2016 sono al centro del processo che si è aperto oggi al Collegio di Varese dopo il rinvio a giudizio dell’allora amministratore unico di Aspem Reti Ciro Calemme accusato di turbata libertà di scelta del contraente oltre ad altri due imputato, l’imprenditore Matteo Sciretta e il tecnico Giacomo Battiston cui sono contestati il resto di “truffa” al primo e “falso”al secondo.

In aula è stato sentito il sindaco di Varese Davide Galimberti che ha risposto alle domande del pm Massimo Politi, della difesa di Calemme rappresentata dagli avvocati Alberto Zanzi e Andrea Toppi oltre che da Marco Lacchin che nel processo rappresenta il Comune di Varese, parte civile.

La vicenda riguarda le spese ordinarie sostenute da Aspem Reti e che avrebbe dovuto invece sostenere il gestore del Lido Schiranna, e i lavori di manutenzione delle piscine che secondo la normativa dovevano essere assegnati con una gara d’appalto ma che furono divisi in più lotti ed eseguiti sempre alla stessa ditta.

Dopo l’insediamento nel giugno 2016 e ad una successiva ricognizione delle partecipate, Galimberti, con in mano una relazione del successore di Calemme in Aspem Reti, Alfonso Minonzio, fece un esposto alla Procura e alla Corte dei conti segnalando “alcune irregolarità sull’affidamento di alcuni lavori”. Da qui è partito il processo che vede sfilare in aula i testimoni nel corso dell’istruttoria dibattimentale.